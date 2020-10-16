訛稱特務藉詞非禮男童 技術員認罪囚40個月 

▲ 技術員涉訛稱特務藉詞非禮男童，今於區域法院被判監40個月。(經濟日報資料圖片)

31歲電腦技術員訛稱自己是美國特務，砌詞邀請16歲男童加入組織，以檢查身體之名非禮男童下體；及向另16歲男童訛稱自己是研究員，藉機非禮。涉案電腦技術員早前承認以威嚇手段促使非法性行為等共3罪，今（16日）於區域法院被判監3年4個月。法官指，被告於2017年首度犯案後曾獲警方保釋，但被告沒有珍惜機會，其後再次以類似手法犯案。

被告羅宇霆（31歲），早前承認2項以威嚇手段促使非法性行為罪及1項管有虛假文書罪。

法官今判刑時，提到辯方曾求情指警方於2017年曾拘捕被告，惟警方當時給予了保釋，直到被告2019年再次被捕後，才帶被告上庭，指被告至今承受巨大壓力。

惟法官指，被告於2017年犯案後獲得警方保釋，但卻沒有珍惜機會，反而於2019年再次以相類似手法，認為事件不涉及拖延聆訊的情況，而且被告也沒有因此而減少判刑選擇，加上考慮到案情嚴重，最終判被告監禁3年4個月。

案情指，2016年3月5日，被告透過社交媒體認識1名16歲男童X，當時被告自稱受僱於大學及負責人體科學研究工作，被告其後邀請X參與他的研究，並指X會獲得400至1,000元的報酬，若X中途退出，則須賠償4,750元。

2016年4月10日早上9時，被告帶X到數碼港同享工作空間的1個會議室內，被告假裝進行神經療法，並要求X脫光衣服，X不願意，被告威脅指X須賠償6,000元，X最終不情願地脫去衣服，被告其後用手觸摸X下體約15分鐘，其後兩人一起離開數碼港。

事後被告再次聯絡X作研究，惟X拒絕及報警，X在警方安排下，於2017年2月25日在警署內認出被告。警員當日在被告身上搜出1張瑪麗醫院的員工證，經院方及政府化驗所檢驗後，證實該員工證屬虛假。

另一事主16歲男童Y於2019年透過朋友認識被告，被告自稱是美國特務及持有Y的個人資料，Y因害怕而答應與被告於2019年6月13日在紅磡港鐵站見面，被告邀請Y加入組織及訛稱可以協助Y移民美國，及後於當晚深夜凌晨時分，被告帶Y到一商廈男廁內，指為Y進行身體檢查及要求Y脫光衣服，被告其後聞Y的腳及觸摸Y下體數分鐘，另疑似用手機拍攝Y。

Y當時感到不適及要求被告停止，被告停止行為後，兩人一起離開男廁。最終，Y向學校社工透露事件，被告於2019年6月14日被捕。

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記者：王仁昌