兄弟涉堵路兼襲警罪成 兄判監弟判更生中心

▲ 兄弟涉堵路及襲警，今於九龍城裁判法院分別被判監及更生中心。(經濟日報資料圖片)

1對兄弟及1名18歲男生涉於去年10月在紅磡投擲磚頭及竹枝堵路，同時向警員施襲，3人否認控罪受審，早前被裁定阻礙交通及襲警2罪罪成。案件今（16日）於九龍城裁判法院判刑，裁判官指被告堵路令市民受到影響，警員受襲後傷勢嚴重，但接納報告建議，判兄監禁3個月3星期，另判未滿21歲的弟弟及男生入更生中心。

辯方今求情時指，3名被告明白不應以案中手法表達對社會不滿，亦同意發洩情緒的做法亦不可取，報告建議判未滿21歲的2名被告入更生中心，餘下的1名被告現已滿21歲，又不適宜入勞教中心，故建議判監。

裁判官梁嘉琪判刑時指，被告堵路令市民受到影響，警員傷勢嚴重，有創傷性筋膜炎及骨折等，襲警控罪性質嚴重，判監無可避免，另考慮到被告已滿21歲，不得判入更生中心，故接納報告建議分別判刑。

本案3名被告為學生鄧卓榮（案發時18歲）、裝修工人鄧卓凡（案發時20歲），兩人為兄弟，另1名被告為學生伍浩賢（案發時18歲）。3人被控於2019年10月11日，在紅磡明安街近必嘉街交界襲擊警員徐家俊。他們另被控於同日在紅磡道近德民街交界處投擲磚頭及竹枝，對交通造成阻礙。

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記者：林欣樂