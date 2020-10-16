  • 27°C
香港時間 : 20201016日 (五) 19:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兄弟涉堵路兼襲警罪成 兄判監弟判更生中心

社會 18:47 2020/10/16

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

兄弟涉堵路及襲警，今於九龍城裁判法院分別被判監及更生中心。(經濟日報資料圖片)

1對兄弟及1名18歲男生涉於去年10月在紅磡投擲磚頭及竹枝堵路，同時向警員施襲，3人否認控罪受審，早前被裁定阻礙交通及襲警2罪罪成。案件今（16日）於九龍城裁判法院判刑，裁判官指被告堵路令市民受到影響，警員受襲後傷勢嚴重，但接納報告建議，判兄監禁3個月3星期，另判未滿21歲的弟弟及男生入更生中心。

辯方今求情時指，3名被告明白不應以案中手法表達對社會不滿，亦同意發洩情緒的做法亦不可取，報告建議判未滿21歲的2名被告入更生中心，餘下的1名被告現已滿21歲，又不適宜入勞教中心，故建議判監。

裁判官梁嘉琪判刑時指，被告堵路令市民受到影響，警員傷勢嚴重，有創傷性筋膜炎及骨折等，襲警控罪性質嚴重，判監無可避免，另考慮到被告已滿21歲，不得判入更生中心，故接納報告建議分別判刑。

本案3名被告為學生鄧卓榮（案發時18歲）、裝修工人鄧卓凡（案發時20歲），兩人為兄弟，另1名被告為學生伍浩賢（案發時18歲）。3人被控於2019年10月11日，在紅磡明安街近必嘉街交界襲擊警員徐家俊。他們另被控於同日在紅磡道近德民街交界處投擲磚頭及竹枝，對交通造成阻礙。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

最高瀏覽

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
22:18 2020/10/15
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬