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【本地遊】天際100推門票「買一送二」限時搶購優惠　夥酒店設餐飲套票 【附搶購連結及詳情】

社會 19:05 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

天際100香港觀景台推官網限時搶購「買一送二門票」優惠。 （天際100提供）

天際100香港觀景台（天際100） 將於10月21至27日推出門票「買二送一」限時搶購優惠，市民可經官網以188元購買一張正價門票，便可3人同遊，平均每位票價只需63元。天際100同時聯同多間酒店，包括香港W酒店 ﹑The Ritz-Carlton等，推出不同的餐飲套票優惠，涵蓋下午茶﹑午餐等。

天際100香港觀景台「秋日驚喜限時優惠」總覽

優惠 內容 購買方法 購買限期 使用限期
「買一送二門票」限時優惠 於購買限期內登入天際100官方網站，即可以超優惠價港幣188元（1張正價成人門票價錢），購買3張標準門票。適用於成人、小童及長者 天際100官方網站 2020年10月21日上午10時至10月27日上午10時 購買日起計有效30日
天際100 X香港W酒店星宴中餐廳午餐套票

6道菜中式午餐連一張天際100入場門票，成人每位299元，小童199元。

星宴中餐廳午餐用餐時間：下午1時至3時（最後點餐時間為2時30分）

 即日起至2020年12月19日 即日起至
Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong「秋意二人下午茶」套票

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong「秋意二人下午茶」包括8款精緻又可口的鹹甜點，由即日起至2020年11月30日，每日由中午12時至下午6時限量供應。

「週一至五套票」適用於星期一至五（公眾假期除外），優惠價499元 （不設加一服務費）。

「週末套票」適用於星期六、日及公眾假期，售價609元（不設加一服務費）。

套票已包括天際100標準門票兩張及兩位用下午茶。

 即日起至2020年12月18日 即日起至2020年12月20日
Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong精選甜品套票

每位158元，適用於星期一至五（公眾假期除外）。

套票已包括天際100門票一張、由香港麗思卡爾頓酒店製作的是日精選蛋糕一件及咖啡或茶一杯。

 天際100一樓票務大堂及天際100官方網站 2020年10月21日起至2020年12月18日 2020年10月21日起至2020年12月18日
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天際100秋日驚喜限時優惠」詳情

  • 推廣日期：即日起至2020年12月20日
  • 開放時間：每日上午11時至晚上8時（最後進場時間為晚上7時30分）由2020年10月23日起則為每日上午11時30分至晚上8時30分（最後進場時間為晚上8時）
  • 地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台
  • 查詢電話：2613 3888 （香港時間上午10時至下午6時）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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門票 Local Tour Cafe 午餐 下午茶

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