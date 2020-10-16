【本地遊】天際100推門票「買一送二」限時搶購優惠 夥酒店設餐飲套票 【附搶購連結及詳情】
社會 19:05 2020/10/16
天際100香港觀景台（天際100） 將於10月21至27日推出門票「買二送一」限時搶購優惠，市民可經官網以188元購買一張正價門票，便可3人同遊，平均每位票價只需63元。天際100同時聯同多間酒店，包括香港W酒店 ﹑The Ritz-Carlton等，推出不同的餐飲套票優惠，涵蓋下午茶﹑午餐等。
天際100香港觀景台「秋日驚喜限時優惠」總覽
|優惠
|內容
|購買方法
|購買限期
|使用限期
|「買一送二門票」限時優惠
|於購買限期內登入天際100官方網站，即可以超優惠價港幣188元（1張正價成人門票價錢），購買3張標準門票。適用於成人、小童及長者
|天際100官方網站
|2020年10月21日上午10時至10月27日上午10時
|購買日起計有效30日
|天際100 X香港W酒店星宴中餐廳午餐套票
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6道菜中式午餐連一張天際100入場門票，成人每位299元，小童199元。
星宴中餐廳午餐用餐時間：下午1時至3時（最後點餐時間為2時30分）
|即日起至2020年12月19日
|即日起至
|Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong「秋意二人下午茶」套票
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Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong「秋意二人下午茶」包括8款精緻又可口的鹹甜點，由即日起至2020年11月30日，每日由中午12時至下午6時限量供應。
「週一至五套票」適用於星期一至五（公眾假期除外），優惠價499元 （不設加一服務費）。
「週末套票」適用於星期六、日及公眾假期，售價609元（不設加一服務費）。
套票已包括天際100標準門票兩張及兩位用下午茶。
|即日起至2020年12月18日
|即日起至2020年12月20日
|Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong精選甜品套票
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每位158元，適用於星期一至五（公眾假期除外）。
套票已包括天際100門票一張、由香港麗思卡爾頓酒店製作的是日精選蛋糕一件及咖啡或茶一杯。
|天際100一樓票務大堂及天際100官方網站
|2020年10月21日起至2020年12月18日
|2020年10月21日起至2020年12月18日
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天際100「秋日驚喜限時優惠」詳情：
- 推廣日期：即日起至2020年12月20日
- 開放時間：每日上午11時至晚上8時（最後進場時間為晚上7時30分）由2020年10月23日起則為每日上午11時30分至晚上8時30分（最後進場時間為晚上8時）
- 地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台
- 查詢電話：2613 3888 （香港時間上午10時至下午6時）
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記者：陳曉瑩