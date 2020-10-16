【本地遊】天際100推門票「買一送二」限時搶購優惠　夥酒店設餐飲套票 【附搶購連結及詳情】

星宴中餐廳午餐用餐時間：下午1時至3時（最後點餐時間為2時30分）

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong「秋意二人下午茶」套票

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong「秋意二人下午茶」包括8款精緻又可口的鹹甜點，由即日起至2020年11月30日，每日由中午12時至下午6時限量供應。 「週一至五套票」適用於星期一至五（公眾假期除外），優惠價499元 （不設加一服務費）。 「週末套票」適用於星期六、日及公眾假期，售價609元（不設加一服務費）。 套票已包括天際100標準門票兩張及兩位用下午茶。

即日起至2020年12月18日

即日起至2020年12月20日