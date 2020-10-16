【新冠肺炎】家長憂小學管弦樂團訓練恐播毒　校方澄清已暫停管樂訓練

▲ 聖公會主風小學校方澄清已按當局指引暫停涉吹奏樂器的管樂訓練。（資料圖片）

香港管弦樂團一名35歲男樂手日前確診新冠肺炎，有專家指吹奏管樂有傳播風險，近日有小學向家長發通告指，本月起安排管弦樂團校隊在課後留校練習，有家長網民在Facebook發文表示憂慮。

涉事的沙田聖公會主風小學回覆TOPick查詢時澄清，學校在疫情期間一直按教育局指引，暫停在校內涉吹奏樂器的管樂訓練，故管弦樂團目前只會安排弦樂及敲擊樂訓練，強調期間會做足防疫措施。

不少學校均設有管弦樂團，今日（16日）網上流傳沙田聖公會主風小學上周四（8日）發出的通告，稱本月起安排管弦樂團校隊在放學後留校練習，首次練習安排於本周二（13日）舉行，在完成半日面授課後於下午2時15分在學校禮堂進行，每次1.5小時，期間學生須留校午膳。

發文的網民批評學校妄顧學生安全，安排小學生在樂團除口罩吹奏樂器，容易傳播病毒，亦質疑學校未有響應教育局呼籲，減少課堂以外的活動。

▲ 聖公會主風小學日前發通告，指本月起安排管弦樂團校隊進行練習，引起網民憂慮。（網上圖片）

該校副校長田少斌向TOPick記者表示，學校在疫情期間已按教育局指引，避免讓學生除口罩或吹奏樂器，已暫停校內的管樂及唱歌活動，故是次管弦樂團練習，並無安排管樂訓練，只餘下小提琴、大提琴、古箏及敲擊樂訓練，導師亦非香港管弦樂團成員。

他指，目前有17名學生確認參加訓練，校方曾向參加的學生家長解釋取消管樂訓練的安排，暫無接獲有關家長查詢，相信是通告未有註明而引起其他人誤會，強調會做足防疫措施，全程戴口罩，亦不會共用樂器，並安排在較寬敞的禮堂進行。

此外，他指據校方向教育局了解，課後活動人數少於全校人數六分之一便可，校方亦衡量過訓練為「不可避免的活動」，故繼續舉行，惟周二因打風停課令首次訓練告吹，改於下周二（20日）開始訓練。

教育局回覆查詢表示，鑑於疫情仍然反覆，重申學校須繼續維持半天上課，應減少進行面授課堂以外的另一個半天，在校內安排補課或其他活動；如相關活動不可避免，學校須安排學生在校園內用膳，並須保持足夠社交距離；就音樂科學與教的安排，學校應繼續參考局方9月發出的相關指引，適當地調整課程內容，配以合適學習活動，以避免要學生除下口罩或吹奏樂器。局方稱會繼續留意疫情發展及聽取衞生專家意見，並與學界保持聯絡，適時檢視相關建議措施及上課安排。

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記者：馮琪雅