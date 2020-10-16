【DR誤殺案】茶餐廳女東主疑療程後死亡 女醫生否認誤殺開審  

▲ 茶餐廳女東主疑於DR醫學集團接受療程後死亡，女醫生麥允齡被控誤殺罪，案件今於高等法院開審。(楊詠渝攝)

DR醫學美容集團女顧客疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡否認誤殺罪，案件今（16日）於高等法院開審。控方於開案詞指，肇事3名女顧客到DR醫學美容中心接受CIK療程，抽取血液培養後，再注射回身體。控方指3名事主疑遭注射受污染血液，茶餐廳女東主事後因敗血症休克致多項器官衰竭而死，其餘兩人身體受不同程度傷殘。控方指被告沒有向死者提及療程感染風險，以及作為癌症療法仍屬臨床試驗等，因其違反謹慎責任而構成嚴重疏忽，才導致死者死亡。

被告麥允齡(37歲)，被控1項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日，在香港，連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳名陳愛蓮，即被告身為正式註冊醫生，代表銅鑼灣醫學光學美容有限公司及香港美塑醫務中心有限公司(兩公司同為DR集團一部分)，負責向死者施用CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞/應用免疫治療)的產品，對死者負有謹慎責任。控罪指被告違反有關責任構成其嚴重疏忽，其疏忽是死者死亡主因。



控方開案詞指，死者陳宛琳(46歲)、學校清潔工黃鳳群(當時56歲)及教師王靜波(當時60歲)分別於2012年9月接受CIK療程，療程費用為5.9萬元。控方指健康人士毋須接受療程，作為癌症治療仍屬臨床試驗，須於血液或癌症專家監管下，以及於俱有醫院設備的地方進行，而非美容院。

控方指有關療程是先向病人抽取100至200毫升血液，然後於實驗室亞太幹細胞科研中心(APSC)培植後再注射回身體，期間須進行細菌測試。控方指3名事主於同年10月3日分別返回DR中心進行注射，期間3人先後感到不適，包括手腳冰冷及疼痛、發震、發燒及暈眩，其中兩人曾被處方抗生素等藥物，3人最終分別送院治療。

死者送院後進行血液測試，並發現血液內含膿腫分枝桿菌，直至同月10日因敗血症休克致多個器官衰竭而死。另兩名事主黃鳳群則腳部受傷致影響步行，王靜波雙腿及右手4隻手截肢。

控方指醫生須就血液製品檢查實驗室報告，使用前確保有關製品注射時是否安全，不應只信任實驗室。專家事後曾到涉事實驗室檢取樣本，並發現有膿腫分枝桿菌。

控方質疑有關療程缺乏科學支持，被告受僱於DR醫學集團及獲發佣金，應向病人提及有關療程作為癌症療法仍屬臨床試驗，用於健康人士仍未經科學證實效益，以及施用時有感染風險等，控方指本案中3名事主均沒有被適當地告知有關事宜，

控方強調並非指被告有意圖殺害死者，而是被告對死者負有謹慎責任，而被告違反有關謹慎責任構成嚴重疏忽，最終導致死者死亡。控方指本案不只涉及賠償事宜，而是嚴重至須於刑事上予以懲處。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧