【防疫措施】食環署呼籲街市魚檔避免共用毛巾增交叉感染　北角有街市檔販表明拒絕停用毛巾　

▲ 北角春秧街街市有魚檔仍懸掛共用毛巾，更指自己「晚晚都洗」，一定乾淨。(洪芷晴攝)

港大防疫團隊早前指，本港多個魚檔向顧客提供共用毛巾抹手，有交叉感染的隱患，其後獲食環署跟進，通知魚檔租戶停止提供共用毛巾， 不過TOPick記者今午到訪街市視察時仍發現有魚檔懸掛共用毛巾，被問到專家提議提供一次性紙巾替代時，更諸多藉口以「不方便、好麻煩」以堅持繼續使用毛巾。

港大團隊早前接獲市民提供線索後，於9月28日揭發本港至少3間街市的大部分魚檔提供共用毛巾，存在交叉感染隱患。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】港大團隊指仍有街市檔口用「千年毛巾」增交叉感染風險 食環署發指引籲用一次性紙巾替代

食環署在9月30日發出「街市魚檔租戶防疫須知」，指街市魚檔租戶在其攤檔提供共用毛巾予顧客使用，或增加引致交叉感染疾病的風險，呼籲轄下街市的魚檔，避免為顧客提供共用毛巾，可考慮以即棄紙巾替代。

不過，即使署方已提醒街市魚檔租戶，TOPick記者16日下午到訪北角春秧街街市時，發現仍有魚檔懸掛共用毛巾。點擊圖片即睇街市最新情況：

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其中一檔的女店員表示：

當客人摸完海鮮，隻手會好腥，掛毛巾可讓他們擦手，檔口每晚都會洗毛巾，保證乾淨，

被問到有否考慮使用紙巾取代毛巾，她稱：

當然有，但實際做會不方便好麻煩，要不停增添新紙巾，人流一多好快用完要換，一些客人若不想用店內的毛巾，會使用自備的紙巾，認為無問題

另一檔同樣位於春秧街街市的魚檔亦有提供共用毛巾。女店員表示，每一晚「收檔」都會大清洗，不只毛巾，整個檔口都會，「都是為了方便客人摸魚後要擦手」，故相信衞生問題不大。

另外，記者亦有到北角渣華道街市視察情況，發現所有魚檔均沒有使用共用毛巾，其中一檔男店主表示，街市早於數年前已在魚檔旁邊設置洗手盤，「客人即使要摸魚，之後都可直接去隔離洗手，根本毋須使用毛巾。他坦言：

現時身體健康好重要，平時都盡量花時間清潔檔口，不敢不講究衞生。

《港大抗疫最前線》網站團隊9月24日走訪中西區、油尖旺區及葵青區4個街市，發現其中3個街市的大部分魚販提供共用毛巾，部分顧客用手接觸魚身挑選後，順手拿共用毛巾擦手。團隊當日又發現，雖然只是上午時分，魚檔毛巾已被多人使用，不但有污漬附著，更有些已發黑；當中於青衣一個街市，更有攤販不戴口罩為顧客揀魚。點擊圖片即睇當時情況：

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記者：洪芷晴

