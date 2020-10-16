私隱專員出席國際私隱大會　倡疫情期間保障個人資料

▲ 私隱專員鍾麗玲出席第42屆環球私隱議會視像會議。

香港個人資料私隱專員鍾麗玲於本周二(13日)至昨日(15日)出席第42屆環球私隱議會（Global Privacy Assembly）視像會議，呼籲持份者在對抗大流行疫情時，應該遵從收集最少量資料，及限制資料使用與資料保留期限等原則。

鍾麗玲又向環球私隱議會成員介紹由私隱公署主責彙編的「應對2019冠狀病毒病的最佳行事常規概要」。該概要收集了私隱公署在今年8月和9月進行的調查所得，32位環球私隱議會成員和觀察員所提供在大流行疫情背景下與良好保障私隱行事常規有關的經驗和案例。

根據該調查結果，多個司法管轄區（84%）普遍應用數碼科技作接觸追蹤。在這些司法管轄區中，大多數（72%）使用接觸追蹤應用程式，而幾乎所有接觸追蹤應用程式（執行隔離令的應用程式除外）都屬自願參與性質。有75%的司法管轄區相信因為對私隱的關注，因而沒有使用位置追蹤作為對抗新冠肺炎的措施。

為應對人工智能熱潮帶來的個人資料私隱風險，環球私隱議會全體成員在會議上亦通過了「發展及使用人工智能的問責性」決議，呼籲機構、環球私隱議會成員、政府和世界各地的其他持份者在開發或使用人工智能系統時，實施適當的問責措施，以減少侵犯人權的風險。

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責任編輯：蘇文軒