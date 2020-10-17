  • 26°C
香港時間 : 20201017日 (六) 00:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】世衞研究指瑞德西韋對患者死亡率幾乎或完全無影響　許樹昌：臨床見有效加快康復

社會 00:00 2020/10/17

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球逾半年，世衞發布中期研究揭瑞德西韋及干擾素等4種藥物，對住院患者28天死亡率，幾乎或完全沒有影響，形容令人失望。 但本港專家、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，服用瑞德西韋的病人死亡率於統計學上或與對照組無異，惟實際死亡率卻較少，且臨床可有效加快患者康復時間。

世衞就30個國家逾1.1萬名患者對抗病毒藥物「瑞德西韋」、抗愛滋病（HIV）混合藥物洛匹那韋╱利托那韋及干擾素等4種治療研究，發現均對住院患者死亡率「幾乎或完全」沒有影響；形容結果反駁了透過此4種藥物以減低住院死亡率、插喉或住院時間的早期希望。

研究安排2,743名患者服用瑞德西韋，三分二人需氧氣輔助呼吸，跟進期間有301人死亡，死亡率為12.5%，對照組有303人死亡，死亡率為12.7%；惟過去數份相關研究指，病人死亡率上，瑞德西韋與對照組相約，惟死亡宗數較少，對無氧氣輔助的病人更為顯著，認為仍有小部分患者可受惠。

早前美國亦發布瑞德西韋第三期臨床研究結果，發現服用的患者康復時間較安慰劑患者短5天，29天死亡率亦低約4個百分點。

本港已有新一批瑞德西韋供應，擬讓對β干擾素及利巴韋林無效的嚴重感染患者使用。醫管局稱，早前已與藥廠協調，可向有緊急臨床需要的病人使用瑞德西韋，現時「主打」仍為β干擾素、利巴韋林及蛋白酶抑制劑。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

治療 瑞德西韋 許樹昌 世界衞生組織 新冠肺炎

最高瀏覽

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
22:18 2020/10/15
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬