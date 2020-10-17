【新冠肺炎】世衞研究指瑞德西韋對患者死亡率幾乎或完全無影響　許樹昌：臨床見有效加快康復

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球逾半年，世衞發布中期研究揭瑞德西韋及干擾素等4種藥物，對住院患者28天死亡率，幾乎或完全沒有影響，形容令人失望。 但本港專家、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，服用瑞德西韋的病人死亡率於統計學上或與對照組無異，惟實際死亡率卻較少，且臨床可有效加快患者康復時間。

世衞就30個國家逾1.1萬名患者對抗病毒藥物「瑞德西韋」、抗愛滋病（HIV）混合藥物洛匹那韋╱利托那韋及干擾素等4種治療研究，發現均對住院患者死亡率「幾乎或完全」沒有影響；形容結果反駁了透過此4種藥物以減低住院死亡率、插喉或住院時間的早期希望。

研究安排2,743名患者服用瑞德西韋，三分二人需氧氣輔助呼吸，跟進期間有301人死亡，死亡率為12.5%，對照組有303人死亡，死亡率為12.7%；惟過去數份相關研究指，病人死亡率上，瑞德西韋與對照組相約，惟死亡宗數較少，對無氧氣輔助的病人更為顯著，認為仍有小部分患者可受惠。

早前美國亦發布瑞德西韋第三期臨床研究結果，發現服用的患者康復時間較安慰劑患者短5天，29天死亡率亦低約4個百分點。

本港已有新一批瑞德西韋供應，擬讓對β干擾素及利巴韋林無效的嚴重感染患者使用。醫管局稱，早前已與藥廠協調，可向有緊急臨床需要的病人使用瑞德西韋，現時「主打」仍為β干擾素、利巴韋林及蛋白酶抑制劑。

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記者：陳正怡