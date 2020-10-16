【新冠肺炎】灣仔葵青九龍城臨時檢測中心明起停止運作　僅餘油尖旺運作至周日

▲ 油尖旺臨時檢測中心會延長開放至下周日(18日)。(資料圖片)

截至今日（16日）晚上8時，政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四所臨時檢測中心累計合共為14,824人採樣作病毒檢測。油尖旺臨時檢測中心明日（17日）會繼續開放為市民服務至下周日(18日)。

灣仔臨時檢測中心設於港灣道體育館，今日為809人採樣作檢測；葵青臨時檢測中心設於石籬社區會堂，今日為547人採樣作檢測；九龍城臨時檢測中心設於啟德社區會堂，今日為496人採樣作檢測；油尖旺臨時檢測中心設於梁顯利油麻地社區中心，今日共為1,107人採樣作檢測。

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政府表示，鑑於本港新肺炎的疫情有惡化趨勢，針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區各設立一所臨時檢測中心。政府經檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定灣仔、葵青及九龍城臨時檢測中心將於明日(17日)起停止運作，而油尖旺臨時檢測中心則會延長開放至18日，時間為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，提供免費採樣檢測服務，方便市民進行檢測，及早識別個案，以盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播鏈。

截至今日晚上10時，臨時社區檢測安排下累計完成11,865個樣本的檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

此外，為方便更多市民接受病毒檢測服務，醫院管理局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已延長至星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。46間醫管局普通科門診診所於今日共派出超過1,600個樣本包。發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士為人為己，同心抗疫，接受檢測。

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責任編輯：蘇文軒