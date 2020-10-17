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【新冠肺炎】消息：本港新增約17宗確診個案　沒無源頭個案不設記者會

社會 11:12 2020/10/17

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指本港新增約17宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（17日）新增約17宗確診個案。據了解，今沒新增源頭不明個案，故衞生防護中心及醫管局將不設疫情記者會。

新冠肺炎疫情持續逾9個月，本港昨日（16日）新增7宗確診個案，當中6宗屬輸入個案，1宗是本地源頭不明個案。

1宗源頭不明個案，為香港心理衞生會李鄭屋宿舍28歲男社工，詳情即睇：【下一頁】

    點擊圖片放大
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港大防疫團隊早前指，街市魚檔向顧客提供共用毛巾抹手，有交叉感染的隱患，不過TOPick記者視察時仍發現有魚檔懸掛共用毛巾，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文 

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