【摯親離世】HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡　Winkie長文悲痛悼念：這一刀很痛

昨日（10月16日）早上11時許，一名28歲姓黎男子在灣仔國樑樓高處墮下，警方及救護接獲報案趕往現場，經檢驗後證實男子已傷重死亡，現場並無檢獲遺書，相信事主從天台墮樓，死因有待驗屍後確定。

該墮樓男子為HotCha成員黎美言（Winkie）的胞弟黎嘉駿（Harry）。黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前為藝術團體「想出軌劇場」創辦人，為自由身演員、導演，同時也是香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，多年來一直在舞台劇界發展。

▲ Winki弟弟昨日身亡。（Facebook圖片）

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Winkie黎美言獲悉胞弟黎嘉駿的死訊很傷心，據悉她在昨日趕到事發現場後當場崩潰痛哭。

而且明天（18號）為Winkie的33歲生日，在她生日前兩天，摰親的弟弟卻離開人世。

▲ 黎嘉駿被發現在灣仔國樑樓高處墮下。（Facebook圖片）

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在今日（10月17日）凌晨時分，Winkie在個人facebook撰長文悼念弟弟，她寫道：

2020年 10月月16日 永遠都是我最傷痛、最懷念的一天⋯⋯ 我只得一個細佬￼￼ 一個我最親嘅親人￼

我由細照顧到大成長嘅細路 陪着我長大

成日關心我嘅細佬

昨晚你選擇離開了我們￼ 你永遠在家姐心目中￼是最

優秀、最有有成就、心地最善良、非常有夢想的人￼

一個非常善良的男孩 我們的緣份只有20幾年￼￼

你多年￼為舞台劇嘅熱誠付出 你創辦嘅￼￼#想出軌劇場￼￼你填過這麼多份歌詞、身兼演員、導演、創辦人、藝術總監￼ 你唔怕艱苦、唔問回報、什麼也為人着想￼

家姐有你呢個細佬引以為榮.....

今日我控制住自己嘅傷痛 經歷過未所經歷嘅事情￼￼￼

處理好家中一切事情回到屋企￼￼

我永遠好好紀念這個日期￼ 還以為可以跟你到80歲￼

互相看着大家的家庭兒女.....￼

我知道已經係事實￼你沒有做錯 我亦非常尊重你的決定￼....在家姐心目中永遠支持你的決定￼ 沒有錯與對

真的￼。

我非常相信你曾經用心嘅創作￼這10個年頭你￼

感染過唔少人 你嘅堅持你身邊嘅圈子係一定會睇到

你這麼多朋友 他們會永遠想念你￼￼ 包括我哋一家人￼

求天父把你安息￼ RIP 我們一定一定約定會在天國見面￼ 我每天也為你祈禱🙏

以上附上我細佬嘅￼Instagram 或者網上嘅作品￼

希望大家俾個鼓勵佢 留個言叫佢加油

有時間睇一睇佢嘅作品￼

一個有心人做很有心的事 傻豬I proud of u

稍後我會製作一條短片紀念他￼ 活得更堅強￼

這是我唯一可以現在做到的事情￼

這一刀很痛 這一個傷口很深

家姐還未帶你到世界各地旅行

家姐嘅演藝學校￼￼￼我想邀請你擔任老師￼

由今天早上到現在要處理的事情是我從來沒有經歷過的 放心 我會照顧好父母 是我的責任￼￼

I Miss You Harry Lai 黎嘉駿！！Harry Ling

我哋有緣份做兩姊弟 我哋嘅童年是多麼的有趣￼￼

永遠在我腦海 人生無常 我好希望現在的你開心￼

找到自己喜歡的事情 不用擔心我們呀￼￼~~

去闖吧￼

家姐永遠永遠永遠最愛你￼ I am Proud of You Always

親愛的... Winkie 細佬，願神知道你深入面的痛苦和難受，願神醫治你，並給你一條天國的路... 讓你能夠回到神嘅身邊！

願你能安息，願你能卸下地上的重擔，平安地歸到神的懷抱🙏🏻阿門