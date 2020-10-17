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【心痛告別】29周早產女嬰小秋彥博鬥半月離世　父母：不在孤單中和摯愛說再見

兒童健康 10:52 2020/10/17

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早產女嬰小秋彥搏鬥半月不敵病魔，最終離世。

只有29周大的小秋彥在8月26日媽媽產檢時，發現心臟衰竭，身體多處器官出現積水，情況危殆，醫生隨即緊急開刀，將小秋彥帶到世界上搶救，惟她出生後情況一直不樂觀，有隨時會離開的風險。在短短大半個月內，小秋彥經歷多個手術，早前更因腎衰竭、肺出血等處於「吊命」狀態。小秋彥的父母今日（17日）發帖，經過大半個月的搏鬥，小秋彥不幸離世，並感謝網民一同祝福，讓他們不在孤單與摯愛說再見。

小秋彥父母透過Facebook專頁「想歸家的小秋彥」透露，小秋彥已離開人世，「抱歉我們先安頓了自己，現在才通知大家彥彥的離開。」他們心痛表示，

波瀾的心能定下來，生活能夠回復「如常」，就是最好的結果。

小秋彥父母感謝網民祝福

他們感謝網民為小秋彥祝福，「謝謝大家合力的祝福，讓我們不在孤單、悲苦或遺憾困惑中和摯愛說再見。」讓他們能夠在面對痛心的事情，有加持、力量和勇氣，內心能平安地經歷和迎接新的將來。

說不盡的感恩，秋彥一家謝謝你們一直以來的祝福。

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媽媽憶起《賣火柴的小女孩》

小秋彥媽媽透過另一帖文回想，在秋彥出生前，她獨自到醫院產檢，為了安頓自己，隨手打開了《賣火柴的小女孩》的故事書，跟小秋彥說起故事來。說到故事中小女孩被趕出家門，獨自在漫天風雪的街上，媽媽感到心裏冒汗。但小女孩為了取暖，拿出火柴逐枝燃亮，更透過火柴看見不同溫暖的幻象。

《賣火柴的小女孩》原來是給大人看的故事，彥彥也在肚皮內變得安靜。

說故事後的數個小時，小秋彥出生，當時立刻經歷多個手術，媽媽腦海中想起賣火柴的故事，

總覺得彥彥和小女孩一樣經歷「苦」，但還有幻想中的甜。到彥彥成為小天使後，爸爸和媽媽心裏終於慢慢感到平安。因為我們知道，彥彥和賣火柴的小女孩一樣，是帶著祝福離開的。

小秋彥出生後經歷多個手術

早產的小秋彥出生時僅得1.18公斤，在出生後的日子，醫生為她裝上外置心臟起搏器、進行刺穿心包及插肺喉等手術，引導她身體的積水排走。治療期間，需要不斷轉換呼吸機、拍肺，令本來崩塌的肺部重新脹大。而且，小秋彥血色素、血小板不足，曾多次換血。

但因小秋彥小便容量不足，影響腎功能。醫生曾勸籲父母讓小秋彥舒服地離開，惟媽媽不捨曾流淚懇求醫生給小秋彥多點時間，給她一個生存的機會。小秋彥父母曾為小秋彥設下最後7日期限。

堅強的她最後努力成功排出小便，甚至最高峰有70毫升，病情一度好轉。不幸的是，小秋彥媽媽在本月10日發文表達心聲，指小秋彥因腎衰竭、肺出血等處於「無得醫」、「無得救」的狀況。

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責任編輯：梁節儀

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