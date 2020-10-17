【航空旅遊氣泡】計劃下旅客要做4次檢測　邱騰華：衞生署及機管局研究引入快速測試

▲ 港府將與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，並達成雙邊協議，冀數周內開展相關工作。（林宇翔攝）

港府將與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，並達成雙邊協議，冀數周內開展相關工作。，有關旅客要附合的5大條件，詳情即看：【下一頁】。

商務及經濟發展局長邱騰華今日（17日）在電台節目中表示，有關旅遊氣泡的計劃，未能與其他10個地區達成共識，由於部分地區建議的條件，長遠或妨礙兩地往來。計劃下旅客要做4次檢測，有關成本是避免不了，據了解衞生署及機管局正研究旅客到港後的檢測方法，包括考慮引入快速測試。

我知道就是衞生署及機管局都正在做，可否到埗之後的檢測，有沒有其他方法，例如引入快速測試，可以減短時間。現時我知道一定是幾百元內，將來如果引入一些可以認可的快速測試時候，成本都會再低一點。我相信全球都是，檢測費用一定會是很快很快降低。



他相信隨著市面有更多檢測服務，有關測試費用將會降低，而目前檢測費用已降至數百元。邱騰華又指，疫情至今已向本地旅遊界，提供17.6億元援助，希望業界研究發展多元化旅遊產品，除了本地酒店推出的住宿優惠，亦可發展郊野、地質公園、觀鳥等以本地人為目標客源的旅遊項目。被問到會否豁免旅行團限聚令，邱騰華認為不能稱為放寬，而是合作，舉例指幾十人不負責任到酒店房間開派對，業界如果要做生意亦要做好管理，領隊及導遊要都做好防疫措施。

有關兩地建立「旅遊氣泡」，本港旅遊業界估計，初期會有較多商務及探親人士來往，預料未必對生意有很大幫助，希望兩地盡快落實安排，以帶動香港與其他國家及地區商討協議。

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旅遊界立法會議員姚思榮昨形容，香港與新加坡互建「旅遊氣泡」是好事，但因為兩地目前仍有確診個案，相信初期會限制人數及嚴謹檢測，避免交叉感染，但旅客在旅遊氣泡下或需作4次檢測，費用可能逾2,000元，若旅行團的人數較多，相信可降至500元，故加上食宿的費用，整個行程花費會比以往高，但認為兩地恢復旅客往來後，估計探親及商務人士會較多，部分能夠負擔的旅客也會願意參加旅行團。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧亦言，兩地是否成功互建旅遊氣泡，仍取決於星港疫情發展，而新加坡每年有約40多萬人來港，香港前往當地的人更少，港人大多選擇自由行往新加坡，旅行社角色有限，可能只協助訂酒店等，未必對業界生意有很大幫助。

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記者：伍瑋瑋