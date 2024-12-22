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劉德華演唱會︱戶外演唱會展現節日驚喜　兩人裝置首度亮相紅館場外免費任打卡

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發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

《今天…is the Day巡迴演唱會香港站》

【劉德華 / 劉德華演唱會】今年聖誕及除夕，劉德華將在紅館舉行《今天…is the Day巡迴演唱會香港站》，與全城歌迷共享佳節喜悅。

為讓節日的快樂氣氛延伸至紅館場外，華仔特別構思打造了兩個極具特色的演唱會裝置—紙雕心形手與四個可愛花花人，於2024年12月24日至2025年1月1日期間於紅館廣場免費展出。

劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

《劉德華 Love Is All Around》戶外演唱會裝置展。

劉德華演唱會︱視覺與驚喜並存的藝術體驗

除紙雕心形手和花花人裝置外，現場還將展示一個高達12米的超大型Andox & Box充氣公仔，並有機會與神秘嘉賓同框合影，讓參與者在節日中收穫更多意外之喜！

劉德華表示，希望透過這次活動，將演唱會的元素與節日的歡樂氣氛融為一體，無論是入場觀眾還是未能買票的歌迷，都能透過這些裝置感受到演唱會的熱情與特色。他希望藉此傳遞**「Love Is All Around」**的理念，將愛與快樂的訊息分享給更多人。

心形手裝置

這次的戶外裝置還包括了華仔的「巡演夥伴」——紙雕心形手和四個可愛花花人，它們曾陪伴劉德華完成了52場海外巡迴演出，深受歌迷喜愛。首次在香港展出，華仔期待它們能繼續為大家帶來歡樂與深刻回憶！

無論是否擁有門票，都歡迎來到紅館廣場打卡，用照片留下屬於你的節日記憶！快來與劉德華的戶外裝置共享愛與喜樂的時光，讓這個佳節更添難忘回憶。

花花人裝置

劉德華演唱會︱明星藝人熱捧

《今天…is the Day巡迴演唱會香港站》已經燃起四場熱潮，不少圈中好友紛紛現身支持。

當中包括關之琳、梁詠琪、陳慧琳、李克勤夫婦、琦琦、區永權、曾華倩、呂良偉夫婦、葛民輝、薛家燕、洪永城夫婦、湯寶如、周吉佩、劉威煌、李佳芯等。

關之琳

活動詳情

日期：2024年12月24日 – 2025年1月1日

性質：免費入場

公眾開放時間
• 12月24日 – 27日、29日 – 30日、1月1日
時間：12:00 PM – 6:00 PM & 8:30 PM – 10:00 PM
• 12月28日
時間：12:00 PM – 10:00 PM
• 12月31日
時間：12:00 PM – 7:00 PM
當日演出持票人士專屬時間
• 12月24日 – 27日、29日 – 30日、1月1日
時間：6:00 PM – 8:30 PM
• 12月31日
時間：7:00 PM – 9:30 PM
 
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撰文 : 文體藝online

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