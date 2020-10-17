【新冠肺炎】港府正研法律框架　強制輕微病徵者檢測

▲ 陳肇始今早於電台節目上指，留意到不少患者確診前曾向私家醫生求診但無接受檢測，情況並不理想（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續逾9個月仍未斷尾， 食物及衞生局局長陳肇始今早於電台節目上指，留意到不少患者確診前曾向私家醫生求診但無接受檢測，情況並不理想，因此當局正研究 對輕微病徵者 進行強制檢測的法律框架，並已向私家醫生發信， 現階段呼籲 他們為有輕徵病徵的人士提供樣本，而 市民有病徵必須盡快求醫和檢測。

商務及經濟發展局長邱騰華今表示，旅遊氣泡計劃下旅客要做4次檢測，據了解衞生署及機管局正研究旅客到港後的檢測方法，包括考慮引入快速測試，詳情請看：【下一頁】

陳肇始強調， 現時確診病人中有20%至30%屬無病徵的隱形患者，因此必須通過多樣檢測揪出，市民或因多種原因而不願檢測，如感到不便、不想檢測或認為前往診所存有風險等，故當局正與私家醫生研究如何提升市民接受檢測的誘因。

陳肇始補充指， 3月至今，由私家醫生提供予公共衛生化驗所的樣本11萬多，當中915個樣本被驗出為陽性。

不只私家醫生，有時候我們評估了風險，大家真的應該作檢測，讓我們找到確診者，來截斷傳播鏈，很多人都給我們意見，指應該強制式，故我們都在研究一個法律框架。

至於另有專家建議，為患者居住的大廈住戶實行強制檢測，陳肇始表示，局方研究法律框架時，會從多方面及風險為本作出考慮。

灣仔葵青九龍城臨時檢測中心今起停止運作，僅餘油尖旺運作至周日，臨時檢測中心詳細檢測數字及開放時間，詳情請看：【下一頁】

而近日本港出現相繼出現酒吧及與泰籍人士有關的群組個案，當局隨即到酒吧區設 流動檢測車 ，陳 透露，今個周末流動檢測車將到堅尼地城及九龍等地區派發樣本樽，亦會有人員進入酒吧派發樣本瓶，又指當局早前有與酒吧業界開會，商討要求安排員工接受檢測、確保店內空氣流轉、減少現金交易及紀錄顧客資料等，當局亦會亦就防疫規例加強巡查。

此外，港府設立的四間臨時檢測中心， 目前已為1.4萬人採樣，並完成1.1萬個檢測，全部結果均呈陰性； 其中葵青、灣仔及九龍城今為最後一日運作，油尖旺區中心則會最後開放至明日。

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記者：鄧凱文