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【港女前妻】Cuson前妻姊弟戀成功再晒婚照　Caca IG透露獲現任奶奶接納

娛樂 11:37 2020/10/17

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Cuson前妻再放閃。

漫畫家Cuson前妻CaCa日前表示姊弟戀修成正果結婚後，昨晚（10月16日）再在IG分享婚照繼續放閃，更透露自己獲現任奶奶支持。

因Cuson筆下《我的港女老婆》系列爆紅的Caca更一度成為人氣高企的KOL，但隨著2018年爆出偷食疑雲、與Cuson離婚，Caca人氣大不如前，個人社交媒體亦專注分享美食。

【港女前妻】Cuson前妻再曬婚照放閃　一句透露獲現任奶奶接納

Caca新婚紗照。（取自Caca IG）

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧

Caca晒新婚幸福

Caca在IG分享新婚紗照，並配文：「上一張相係上年喺台北影嘅prewedding。」相當識做的Caca更向現任奶奶「賣口乖」：

但相比起專業攝影師拍嘅美照，我更愛註冊當日#20201010 奶奶用手機呢張側拍。

在出軌風波爆出後，Caca已把IG的留言功能關閉，因此這次再婚，就算忠實粉絲未能留言祝賀。

    點擊圖片放大
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Cuson與CaCa於2018年1月毫無預兆下宣布離婚，事件令人震驚。

其後在連登討論區有網民整理出Caca的「出軌時序線」，當中有人分截Cuson被不明帳號追擊不保護前妻時，Cuson回應：「你要我講咩？佢未處理好我同佢之間嘅嘢就開始另一段情？」

《我的港女老婆》漫畫家Cuson前妻IG再放閃　CaCa：早已認定對方是終身伴侶

Cuson留言。（取自連登）

如今，現年約38歲的CaCa再婚，與年少她約10歲的丈夫展人生另一階段。至於Cuson亦有新戀情，二人各自展開新生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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