【空置稅】許正宇指難評估暫緩空置稅對稅收影響　指面對財赤相信不能再全民派錢

▲ 許正宇直言面對財赤，政府要「睇餸食飯」，相信不能再全民派錢。（資料圖片）

政府計劃暫停一手空置稅草案審議，財經事務及庫務局局長許正宇今日（17日）出席電台節目時表示，政府考慮暫不再推空置稅，難以有確切數字政府收入會減少幾多，被問到政府會否再向市民派錢，紓緩經濟壓力，他指政府向，向市民提供援助時要「睇餸食飯」，相信不能再全民派錢。

現屆政府在2018年推出6項房屋政策，其中一項目為徵收一手樓空置稅。當時政府有見已落成物業但未售出的一手樓數目持續上升，為加快發展商將單位推出市場，故提出一手空置稅，不過政府昨日公布暫停一手空置稅草案審議

許正宇指出很難評估一旦撤回個別政策對稅收的影響，至於是否向地產商「跪低」呢? 他表示香港地少人多是恆久的結構性問題，政府仍有魄力處理土地問題，任何政策都是從公共財政的宏觀角度出發，目標是盡快恢復經濟活力。

至於政府推出多項防疫抗疫措施，預計本年度預算赤字達到2,900億元，財政儲備降至8,000多億元，被問到政府會否向市民派錢，許正宇強調向市民提供援助時亦需要量入為出，指面對財赤政府要「睇餸食飯」，相信不能再全民派錢。

另外，本港9月發出破產令及清盤令創約4年新高，許正宇指數字反映本港宏觀經濟情況不理想，預計破產數字持續上升，他指出政府計劃就「企業拯救」提出立法，債權人可以委派專業人士在45日找出拯救方案，幫助企業重生，政府將諮詢市場人士。

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記者：伍瑋瑋