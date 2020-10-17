女人一定係咁？ 髮再生《女性皂白》企劃籲女性洗脫標籤
每個女人的成長都不容易。
身為女人，從小到大都可能聽過，甚至自己也講過不少類似的說話：
「你咁肥，無人要啦！」
「你著衫咁少布，你係咪……」
「講嘢咁大聲架，斯文啲，似番個女仔啦。」
這些標籤不時在身邊出現，似乎如此自然。但，這些是必然的事實嗎？
沒有人喜歡被標籤，卻可能試過不自覺將標籤當成自己的一部份。最令人擔心的是，女人在這個充斥著標籤的環境長大，自小被偏見包圍，難免誤把某些刻板印象當成事實。
• 女人愛購物，開心又買、唔開心又買？只不過是努力賺錢討好自己，有何不可？
• 女人出任企業高層，不時被戲謔為「麻煩女上司」，而非欣賞其細心勤勞的女性優點。
還有林林總總不公平的判斷標準：「女人唔識揸車」、「女人係感性嘅動物，唔係用LOGIC」等等，令不少女性自己對號入座。
要改變約定俗成的社會觀念，首先要正視身邊的每一個人的特質，不再以性別角色定義任何人，包括自己。髮再生相信，每一位女性都是獨特的，都有權追隨自己喜愛的生活，展現自己天賦才華。
有見及此，髮再生正式啟動「女性皂白」企劃，推出一系列精彩內容，連動跨媒體平台大聲宣揚，糾正社會上嘅標籤觀念，分清皂白。更為企劃特別設計一盒十二件「女性皂白」精美草本手工梘，每件梘上分別刻有一個典型的女性標籤，包括：虛榮、善變、小圈子、冇Logic、方向感差、楔灶罅、為食、高竇、生仔、M病、麻煩和購物狂，寓意在日常使用這些手工梘來「洗脫標籤」。
活動最重要目的，是要喚醒姊妹們，擺脫偏見枷鎖：不要因為社會的刻板印象，忘記自己的優點﹗
你是否願意成為「女性皂白」一份子，一起從頭開始打破偏見，拒絕標籤？
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