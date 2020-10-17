【葡萄膜炎】眼紅眼痛瞳孔變成心形 　17歲男求醫揭患葡萄膜炎【附6大症狀】

▲ 眼紅眼痛瞳孔變成心形 ，17歲男求醫揭患葡萄膜炎。

眼睛是靈魂之窗，要好好保護，如經常眼紅、眼痛，可能是眼科疾病的警號。內地一名17歲少年眼睛突然又紅又痛，一覺醒來更發現眼睛難以睜開，瞳孔亦由圓形變成心形，求醫後被診斷患葡萄膜炎。有眼科醫生指，該病初期症狀和紅眼症相似，如出現眼睛痛、流淚、怕光等症狀就要注意。

根據內地媒體報道，武漢一名17歲的中五男生小周，國慶假期間在家溫習了3、4天後總覺得眼睛難以睜開，以為是用眼過度，便使用緩解疲勞的眼藥水。但數天後，眼睛依然又腫又痛，以為患上了紅眼症，遂到醫院求診，醫生給他開了消炎及擴瞳眼藥水，讓第二天再去複查。昨天一早起床，小周在鏡子前發現眼珠竟然變成了心形，感覺有趣還專門拍了張照片發了朋友圈。

起初以為只是用眼過度，到樓下藥房買眼藥水紓緩，但數日後眼睛依然腫痛及怕光，以為患上紅眼症求診。醫生先為其處方了消炎及擴瞳眼藥水，惟翌日起床後，小周發現眼睛瞳孔由圓形變成「心形」，她的媽媽立即帶她到眼科醫院求診。

眼科醫生楊蕾蕾檢查後指出，小周的結膜充血，伴有畏光、流淚、視力下降等症狀，診斷他患上葡萄膜炎，因免疫系統功能異常，出現眼部併發症所致。她解釋，當虹膜發生炎性改變，導致局部虹膜與後方晶狀體粘連，瞳孔擴張時黏連的部分無法同步擴張，就會發生瞳孔的變形。而小周目前的瞳孔只有一處黏連，因此形成的是「心形」，如果黏連的地方增多，會形成類似梅花的形狀，臨床稱為「梅花形瞳孔」。

拆解紅眼症、葡萄膜炎症狀

楊醫生表示，患有關節炎、強直性脊柱炎等免疫性疾病的患者，患葡萄膜炎的機會較大。而當患者抵抗力下降、疲勞、感冒時容易反覆發作。而該病初期症狀和紅眼症相似，很多葡萄膜炎患者起初都以為患上紅眼症。楊醫生分別拆解了兩種疾病的症狀：

紅眼症：

眼紅，有眼屎，一般對視力無影響

葡萄膜炎：

眼紅、眼痛、流淚、怕光、眼前有黑影，部分患者視力會下降

責任編輯：羅嘉欣