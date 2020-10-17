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【活出奇蹟】唐氏女童出生後遭爸爸離棄　攝影師媽媽獨力養大如今幼稚園畢業

健康 17:46 2020/10/17

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

唐氏女童出生後遭爸爸離棄，攝影師媽媽獨力養大如今幼稚園畢業。

對於父母來說，子女能健康成長就是最好禮物。美國一名女攝影師6年前懷孕時被吿知女兒可能患唐氏綜合症，但她拒絕人工流產，堅持誕下女兒，如今6年過去，女兒在她的呵護下健康成長，更順利於幼兒園畢業，這位攝影師媽媽為女兒拍下的畢業照，亦感動了不少網民。

綜合外媒報道，女攝影師Stephanie Mullowney於6年前懷上女兒Hannah Grace，滿心歡喜迎接小生命降臨之際，卻被醫生告知女兒可能患唐氏綜合症，可以選擇終止懷孕。對此，Stephanie毅然拒絕，堅持誕下女兒。

不過，就在Hannah出生後5天，Stephanie的丈夫就因無法接受女兒患有唐氏綜合症，選擇離開她們母女，Stephanie變成單親媽媽，要獨自一人照顧女兒。禍不單行，Hannah被發現心臟有3個破洞，並懷疑患白血病。但幸好，她心臟3個破洞最終自行癒合，而最初以為的白血病，原來是細菌感染，經治療後並無大礙。

Hannah在媽媽的呵護下健康成長，克服了身體上的障礙，今年6歲的她，更順利於幼兒園畢業。對此Stephanie亦為她感到驕傲。

她克服了所有困難，我從她身上獲得的快樂，她教會了我用不同的眼光看待世界。

作為攝影師的Stephanie當然為女兒拍下許多美麗的畢業照，點擊欣賞照片 ↓

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責任編輯：羅嘉欣

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