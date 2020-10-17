【星級婚宴】傳余香凝11月中擺酒嫁圈外男友　半島酒店設婚宴最低消費50萬元

▲ 有傳余香凝於11月結婚將在半島設宴。

藝人余香凝（Jennifer）日前宣布將與圈外男友結婚，更傳出雙喜臨門未婚懷孕，雖然Jennifer未有承認但也沒有否認大肚的傳聞。余香凝一直表示因為丈夫非娛圈中人，所以想婚事低調，以及未有正式公布未婚夫詳細身份。

但最近有消息透露指，余香凝將在11月14日於半島酒店行禮擺婚宴，頗具氣派。

事實半島酒店一向是明星名人的婚宴熱門選擇地，曾在此擺婚宴的藝人包括黎姿與富商馬廷強、Shine成員徐天佑夫婦、Janice Man與富三代吳啟楠，及天王郭富城與方媛等，有不少星級賓客捧場。

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▲ 余香凝將嫁圈外神秘男友。（Instagram圖片）

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眾所周知，半島酒店歷史悠久，更被評為一級歷史建築，外觀裝潢有氣勢且有復古韻味，具有華麗的貴族氣派，所以是不少名人明星揀酒店的首選。

▲ 半島酒店是明星婚宴熱門地。（經濟日報圖片庫）

在婚宴酒席方面，半島酒店有別於一般大型豪華婚宴，反主打小型精緻的宴會，適合一些想與親朋摯友共渡歡樂時刻的新人。

半島酒店的婚宴最多只能開16席，但由於內部裝潢精緻，而且景觀優美，加上貼身獨特的婚宴服務，即使舉辦的婚禮較小型都絕不失禮。

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據悉，現時在半島酒店擺婚宴的餐飲最低消費為500,000港元，另要收10%的服務費。

而宴席每桌12人的收費就由39,800港元起，另亦要收服務費。當然，現在疫情下，入場人數相信應要求有所控制。

雖然半島酒店設宴價格高昂，但仍吸引不少人選擇在此擺酒，全因它的服務周度，有為新娘設有的療程，也有名車接送出嫁，及不同的回禮選擇。

此外，半島酒店的私隱度高，故此更受一眾名人明星的喜愛。

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