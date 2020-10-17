澳門憂旅客入境增加防疫壓力未與任何地區建立「旅遊氣泡」　現金分享計劃明年仍會繼續

▲ 疫情之下，激門現金分享計劃明年會繼續。（資料圖片）

澳門行政長官賀一誠表示，暫時未與任何國家或地區商議建立「旅遊氣泡」，指目前很多歐洲國家推出新限制措施，開放外國旅客入境會造成壓力，他又表示澳門明年繼續「派錢」，不過金額不會增加。

香港與新加坡建立「旅遊氣泡」，計劃下旅客要做4次檢測，邱騰華指衞生署及機管局研究引入快速測試，詳情即看：【下一頁】

行政長官賀一誠表示，日前出席深圳特區建立40周年慶祝大會期間，向國家主席習近平談及澳門的抗疫工作，他表示國家主席習近平關心及對澳門的疫情防控給予肯定，但提醒目前全球多個地區疫情持續，澳門需嚴防下一波疫情的發生，要求特區政府做好防疫工作。賀一誠又強調，明年現金分享計劃會繼續，因為政府庫房緊張，金額不會增加，但亦不會「縮水」。

▲ 澳門行政長官賀一誠表示，暫時未與任何國家或地區商議建立「旅遊氣泡」。（資料圖片）



香港與新加坡建立「旅遊氣泡」，被問及澳門有否與任何國家和地區討論建立「旅遊氣泡」，賀一誠回應指目前歐洲很多國家已採取新一輪的限制措施，開放外國旅客到澳門對防疫會有很大壓力，為了照顧居民的健康及生命安全，需要慎重考慮，故暫時未有與任何國家和地區商議建立「旅遊氣泡」。

對於澳門社會有聲音建議將7日核酸有效期延長至14日，賀一誠指出七日核酸有效期具有科學依據，而14日有效期則未有科學依據，需要國家衛健委認為具備科學依據才能成事，加上現時青島、廣州均有個案，故相關工作要十分謹慎及小心。至於澳門採購疫苗的進度，他表示澳門已訂購疫苗，但由於相關疫苗仍未通過第三期臨床試驗，故未能確認交貨時間。

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記者：伍瑋瑋