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【世風日下】巴士阿叔疑伸手入褲自瀆　女生不敢聲張急忙轉位驚到喊

休閒消費 12:43 2020/10/17

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

巴士阿叔疑伸手入褲自瀆，女生不敢聲張急忙轉位驚到喊。

女士們小心！日前一名女生乘搭巴士期間，發現走廊對面座位的大叔一邊望向她，一邊伸手入褲內疑做出猥褻動作。由於女事主當時太過驚慌，未有即時舉報，僅拍下照片並馬上調位。

一位女生昨日（15日）向Instagram帳號「hkerstandwithhk」投稿指，日前乘搭由奧運站開往葵涌石籬的31B巴士途中，感覺走廊對面坐位的男乘客一直望向她。女事主起初未有理會，後來忍不住回望對方，才發現該名男子一邊看著她，一邊伸身入褲內擺動，疑似做出猥褻動作。

個阿叔有上下chok（擢），唔係r（𢯎）袋。

女事主指自己當時身穿連身裙，「扣鈕到上頸」，衣著並不暴露。但由於當時太過驚慌，未有即時出言舉報，她裝作打電話，以手機偷拍對方的樣貌作為證據，「即刻驚到去第二度坐喊咗出嚟」，更嚇得雙手發抖，最後她在下一站落車，事後於網上公開事件，提醒其他女性乘搭交通工具時要警惕。

事件引來網民關注，不少人同情女事主的遭遇，「個女仔一定好驚！佢做得好好，影低罪證，俾其他人知道要小心」、「宜家好多變態佬」，亦有網民認為遇到類似事件時不應啞忍，「確保自己嘅安全後，影完相應該即刻同司機講」、「做女人要好好保護自己學識反抗呀」。

責任編輯：羅嘉欣

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