【外傭誕子】外傭突然肚痛急召救護車入院生子　連登仔：好突然成件事太荒誕

▲ 有連登仔在討論區發帖，指其家中外傭突然肚痛，急召救護車入院後誕子。

不少港人會聘請外傭打理家頭細務，港人經常在網上討論區分享外傭的問題。近日，有連登仔發帖，指家中的外傭突然肚痛，一家人見狀急召救護車送她入院治療，沒想到外傭驚爆自己懷孕，到院後更誕子，讓連登仔一家感到震驚，「好突然！成件事太荒誕！」

一名網民於「連登」討論區發帖，以「屋企工人突然入醫院生咗個仔」為題，指外傭一直身形纖瘦，經常穿著外套。但在日前，外傭突然大叫肚痛，連登仔一家便急召救護車將其送院治療，外傭這時才和盤托出。她表示，自己一早已與在港的南亞男朋友珠胎暗結，害怕被解僱故無告知，故每日穿鬆身衣服及外套遮蓋。

外傭身形纖瘦常穿外套 不似懷孕

外傭最後在醫院誕子，連登仔一家對事件感到非常震驚，

一直都好積極做家務，但佢手腳好瘦，穿鬆身衫，睇唔出已經懷孕。

連登仔更沒想到外傭一星期放假一天都可認識男友，無奈表示，「我自己都未拍拖。」

網民：佢生仔後去邊？

不少網民留言詢問，外傭在誕子後的去向，連登仔表示外傭即時離職已完約，將會到男朋友家中同住。但有網民提醒連登仔，即使外傭即時離職仍需要一個月前通知，否則外傭需賠償僱主損失，亦需通知入境處外傭已完約，更改簽證期限。

外傭在港懷孕與港人享同樣福利

專門協助外籍女勞工及其在港出生子女的非牟利組織PathFinders，在2007年底成立，其社區發展及教育總監林慧雯曾接受TOPick訪問時表示，外傭懷孕所享福利，與香港其他打工仔一樣。

林慧雯強調，

外傭可享用醫管局所提供的產前檢查和分娩服務，而且她們與本地僱員一樣受勞工法例保障，僱用外籍家庭傭工實用指南《第6章：生育保障》規定，解僱懷孕的傭工是違法的，即使外傭同意，亦不可以作出解僱。

依法例規定，僱主須向懷孕外傭提供：

10星期產假

如外傭在產假開始前已受僱滿40星期，並經醫生證明書證實懷孕，僱主要給予外傭「前四後六」的10個星期法定產假。

繼續支付薪酬

產假薪酬每日的款額，相等於傭工每日平均工資的五分之四。僱主須在正常發薪日支付產假薪酬給傭工。

不得解僱

由外傭經醫生證明書證實懷孕之日起，至產假結束而應復工之日為止，僱主均不可以解僱她。

違規可罰10萬元

違規僱主可被檢控，最高罰款10萬元。此外，僱主須向外傭支付解僱代通知金、一筆相等於1個月工資的賠償款項；如外傭繼續受僱便有資格領取產假薪酬，僱主須支付10星期的產假薪酬。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳