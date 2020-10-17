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【影壇大哥大】患糖尿病靠輪椅代步　網上流傳洪金寶「站起來」照片

娛樂 13:53 2020/10/17

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

洪金寶「站起來」照片。

以身型龐大卻身手靈活而聞名的影壇大哥大洪金寶，近年因身體健康欠佳，加上年紀大有糖尿病，要靠輪椅代步。近日，微博流傳一組洪金寶在足球場上站起來走路的照片，令洪金寶的健康再度成為話題。

洪金寶照片。（取自微博）

【影壇大哥】68歲洪金寶久休暴瘦現身　大哥大患糖尿病一度坐輪椅代步

「站起來」照片流出

從流出的照片可見，洪金寶在兒天洪天明的攙扶下，一手用拐杖走向觀眾席，更向席間觀眾揮手，看似非常精神。

不過照片中的洪金寶身型依然圓潤，能舉行足球比賽和觀眾不用保持距離和戴口罩，相信照片是疫情前所照的。

    點擊圖片放大
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今年五月，好友譚詠麟與洪金寶吃飯，從照片可見，洪金寶明顯為健康減肥，面容消瘦，不少網友更留言：「怎麼瘦成這樣」。

洪金寶打足50年遍體鱗傷抱不起孫仔　周家蔚擔心落淚：老爺是好爸爸好爺爺

最高記錄9碗飯

洪金寶接受TOPick訪問時，指出年輕的自己是個「飯桶」：「我最厲害是吃到9碗飯，當時是15歲，我師兄吳明才則吃到8碗。當時大觀片場才1.2元一盒飯，白飯任添，但我倆食到賣飯的叫我們兩個肥仔第二日不要再來。」

洪金寶弄孫為樂。（取自洪天明微博）

不過現在洪金寶食量不復當年勇，很多時都吃1碗飯，甚至不吃飯。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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