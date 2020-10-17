【新冠肺炎】新增17宗確診全屬輸入個案　包括4名外傭及一名空姐

▲ 本港新增17宗確診全屬輸入個案，包括4名外傭及一名空姐。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（17日）新增17宗確診個案，全為輸入，為本周第三次沒本地源頭不明個案，今增個案包括11宗由印度返港，其餘由菲律賓、巴基斯坦、摩洛哥、印尼，及法國抵港，累計病例增至5,237宗，另有一宗疑似個案。

新冠肺炎疫情持續逾9個月，本周三為今波疫情首度零確診，不過是受熱帶風暴「浪卡」致本港懸掛8號風球，衞生署化驗室停工影響，而今日為相隔兩日後再錄得零本地源頭不明個案，亦為本月第四次。

今增個案詳情如下：

第5222宗：26歲女， 10月15日 印度乘坐 UK6375 抵港

印度乘坐 抵港 第5223宗：9歲女， 10月15日 印度乘坐 UK6375 抵港

印度乘坐 抵港 第5224宗：44歲女， 10月15日 印度乘坐 UK6375 抵港

印度乘坐 抵港 第5225宗：20歲女， 10月15日 印度乘坐 UK6375 抵港

印度乘坐 抵港 第5226宗：30歲女 外傭 ， 10月15日 菲律賓乘坐 CX906 抵港

， 菲律賓乘坐 抵港 第5227宗：40歲男， 10月15日 巴基斯坦乘坐 QR818 抵港

巴基斯坦乘坐 抵港 第5228宗：31歲男， 10月15日 摩洛哥乘坐 QR818 抵港

摩洛哥乘坐 抵港 第5229宗：39歲男 外傭 ， 10月15日 印度乘坐 AI314 抵港

， 印度乘坐 抵港 第5230宗：4歲男， 10月15日 印度乘坐 UK6375 抵港

印度乘坐 抵港 第5231宗：50歲女 機組人員 ， 10月15日 印度乘坐 AI314 抵港後入住赤鱲角富豪機場酒店

， 印度乘坐 抵港後入住赤鱲角富豪機場酒店 第5232宗：28歲女 外傭 ， 10月16日 印尼乘坐 CX798 抵港

， 印尼乘坐 抵港 第5233宗：27歲女 外傭 ， 10月16日 印尼乘坐 CX798 抵港

， 印尼乘坐 抵港 第5234宗：33歲男， 10月05日 印度乘坐 AI310 抵港後入住尖沙咀帝樂文娜公館

印度乘坐 抵港後入住尖沙咀帝樂文娜公館 第5235宗：35歲女， 10月06日 印度乘坐 UK6371 抵港後入住尖沙咀帝樂文娜公館尖沙咀帝樂文娜公館

印度乘坐 抵港後入住尖沙咀帝樂文娜公館尖沙咀帝樂文娜公館 第5236宗：31歲女， 10月05日 印度乘坐 AI314 抵港後入住紅磡香港海灣軒海景酒店

印度乘坐 抵港後入住紅磡香港海灣軒海景酒店 第5237宗：38歲女， 10月08日 印度乘坐 AI314 抵港

印度乘坐 抵港 第5238宗：33歲女， 10月13日 法國乘坐 KL887 抵港

本港昨日（16日）新增7宗確診個案，當中6宗屬輸入個案，1宗是本地源頭不明個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：鄧凱文