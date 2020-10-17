【新冠肺炎】新增17宗確診全屬輸入個案 包括4名外傭及一名空姐
社會 14:10 2020/10/17
本港新冠肺炎疫情未止，今日（17日）新增17宗確診個案，全為輸入，為本周第三次沒本地源頭不明個案，今增個案包括11宗由印度返港，其餘由菲律賓、巴基斯坦、摩洛哥、印尼，及法國抵港，累計病例增至5,237宗，另有一宗疑似個案。
新冠肺炎疫情持續逾9個月，本周三為今波疫情首度零確診，不過是受熱帶風暴「浪卡」致本港懸掛8號風球，衞生署化驗室停工影響，而今日為相隔兩日後再錄得零本地源頭不明個案，亦為本月第四次。
今增個案詳情如下：
- 第5222宗：26歲女，10月15日印度乘坐UK6375抵港
- 第5223宗：9歲女，10月15日印度乘坐UK6375抵港
- 第5224宗：44歲女，10月15日印度乘坐UK6375抵港
- 第5225宗：20歲女，10月15日印度乘坐UK6375抵港
- 第5226宗：30歲女外傭，10月15日菲律賓乘坐CX906抵港
- 第5227宗：40歲男，10月15日巴基斯坦乘坐QR818抵港
- 第5228宗：31歲男，10月15日摩洛哥乘坐QR818抵港
- 第5229宗：39歲男外傭， 10月15日印度乘坐AI314抵港
- 第5230宗：4歲男， 10月15日印度乘坐UK6375抵港
- 第5231宗：50歲女機組人員，10月15日印度乘坐AI314抵港後入住赤鱲角富豪機場酒店
- 第5232宗：28歲女外傭，10月16日印尼乘坐CX798抵港
- 第5233宗：27歲女外傭，10月16日印尼乘坐CX798抵港
- 第5234宗：33歲男，10月05日印度乘坐AI310抵港後入住尖沙咀帝樂文娜公館
- 第5235宗：35歲女，10月06日印度乘坐UK6371抵港後入住尖沙咀帝樂文娜公館尖沙咀帝樂文娜公館
- 第5236宗：31歲女，10月05日印度乘坐AI314抵港後入住紅磡香港海灣軒海景酒店
- 第5237宗：38歲女，10月08日印度乘坐AI314抵港
- 第5238宗：33歲女，10月13日法國乘坐KL887抵港
本港昨日（16日）新增7宗確診個案，當中6宗屬輸入個案，1宗是本地源頭不明個案。
衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
記者：鄧凱文