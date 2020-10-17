【英年早逝】HotCha成員黎美言胞弟黎嘉駿離世　馬浚偉林子博鍾舒漫悼念：願你在天家無慮無憂

HotCha成員黎美言（Winkie）胞弟黎嘉駿（Harry）昨被發現墮樓身亡，終年28歲。Winkie深夜在Facebook發文悼念摯親，令人難過。而黎嘉駿也是圈中人，從事演員、導演及舞台劇等工作，不少圈中人得悉消悉後感震驚，馬浚偉、林子博及鍾舒漫亦有發文悼念，深表惋惜。

▲ 黎美言與弟弟黎嘉駿感情要好。（Facebook圖片）

Winkie難捨胞弟

黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前為藝術團體「想出軌劇場」創辦人，為自由身演員、導演，同時也是香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，多年來一直在舞台劇界發展。

Winkie得悉胞弟死訊後大為傷心，趕到事發現場時更崩潰痛哭。明天（18日）亦是Winkie的33歲生日，但卻在她生日前兩天，摰親的弟弟離開人世。

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▲ 黎嘉駿終年28歲。（Facebook圖片）

Winkie在Facebook撰長大回憶與弟弟的生活點滴，並指會為了他而堅強活下去，及因有這個弟弟引以為榮。

馬浚偉林子博等發文悼念

Harry的死訊傳出後亦令不少圈中人大感惋惜悲痛，紛紛發文留言悼念。

作為Winkie的好友鍾舒漫稱：「今天下午在街上收到一個消息，我好姊妹 @winkielaimeiyin 弟弟突然自殺離開了，我站在街上頓然驚訝，很替她心痛...我突然想起我妹 @sukiekie ，若果我失去我妹，我實在不想繼續做人...

相信這段時間winkie與其家人實在需要很多支持，做為朋友我唯一能做的是幫忙實現她心願，她希望她弟弟生前的作品能夠被更多人欣賞到，附上弟弟ig 與 facebook a/c，希望你們能去支持一下，萬分謝謝。」

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而馬浚偉亦到Harry的Facebook留言悼念：「小朋友，我說過，你好叻，好勤力，好用心，好有才華......這全都是真的！ 我經常叫你小朋友，因為我真的比你大很多......小朋友，願你在天家開心快樂、無慮無憂！ 他日，再和你合作，完成未完成的戲！ ￼天家再見！」

▲ 林子博發文哀悼。（Facebook圖片）

林子博於上月在直播中與Harry同場，他知道死訊後亦發文哀悼：「今年認識咗一位對戲劇充滿熱誠嘅年青人！ 感謝你一直為大家排戲，只要有你喺度～每一位演員都會感到好放心，因為我相信～除咗編劇之外，最熟讀大家嘅對白，一定係你。

你永遠喺我腦海中，都係一位既演得又唱得嘅帥哥！ Harry～上個月聽你唱《月球上的人》，你在月球上可好嗎？永遠懷念你！」