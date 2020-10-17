【貪心男友】女友父母將物業「逆按揭」養老　港男控訴兩老貪錢不念親情教女友疏遠父母

▲ 女友父母將物業逆按揭養老，男朋友控訴兩老貪錢不念親情。

香港消費價格高，有不少長者在退休後擔心儲蓄未能應付生活開支，選擇將物業「逆按揭」每月換取長糧。日前，一名港男於網上討論區發帖，指女友父母瞞著女兒將名下物業進行逆按揭，他控訴兩老不念親情，更主動向女友獻計，暫時疏遠父母作「教訓」，事件引來網民批評。

一名港男在網上討論區「香港討論區」，以「女友老竇老母為咗錢唔顧親情走去做逆按揭」為題發帖，指女友是家中的獨生女，而其父母老年貪圖安逸，瞞著女友將名下物業作「逆按揭」。「逆按揭」指，有物業人士可使用香港安老按揭證券公司的安老按揭計劃，將住宅物業作抵押品，每月收取退休長糧。

不滿兩老將物業按揭

而港男批評女友父母先斬後奏，在沒有與女兒商量的情況下，將現居的單位逆按揭，事後才告知女友，事件令他相當不滿。

兩條老鬼香咗之後正常間樓係會歸佢（女友），而家佢咩希望都冇晒。

向女友獻計疏遠父母

於是，港男便主動向女友獻計，提議女友在短時間內不要理會其父母，不要探望、不要主動與他們飲茶吃飯，希望其父母會反思。

等佢哋好好反省下，錢緊要啲定親情重要啲，睇下佢哋識唔識迷途知返。

網民：你貪圖安逸就真！

帖文引來大批網民留言指責港男，「自己賺返嚟層樓，自己使返，有乜問題？」另有網民認為兩老只是保障生活，「如果兩個老人家無晒積蓄，而個女又無供養佢地，唔通要等餓死？」更有網民直指港男貪圖安逸，指他虎視眈眈女友父母的物業，

邊個話層樓一定要留畀仔女？男朋友想將來霸咗外父間屋就真嘅。

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責任編輯：王明芳