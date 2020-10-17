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【愛妻男神】周柏豪願為太太再拍婚照彌補遺憾　柏豪：我好愛這個女人

娛樂 17:33 2020/10/17

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

周柏豪被封新一代愛妻號。

被封新一代愛妻號周柏豪，到港台節目《舊日的足跡》接受主持人車淑梅訪問時，大談與太太朱敏君（Stephanie）之間的經歷。周柏豪更希望明年與太太女兒再試婚紗彌補當年一個遺憾。

男神周柏豪。（取自周柏豪IG）

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再試婚紗彌補一個遺憾

訪問當中，柏豪表示：「如果人生可以回到過去，希望可以填補一個結婚時的遺憾。」

柏豪回憶：「因為我們怕結婚消息『通天』，所以她試婚紗時自己沒有陪在她身邊，為她拉上拉鏈，當她問我：『我靚唔靚？』，我再回答：『你係最靚！』的環節。」

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所以柏豪希望在結婚第5年，抱住女兒陪太太再穿婚紗，為她拉上拉鏈，再補說她是最靚的。

【愛妻男神】周柏豪願為太太抗拒誘惑　感謝共度十年送賢妻3千萬豪宅

感激太太不離不棄

眾所周知，柏豪與太太Stephanie拍拖10年才結婚，在去年12月，Stephanie更為柏豪誕下小千金Sonya，組成幸福美滿家庭。

太太Stephanie個性低調。（東星圖片）

他回憶與太太拍拖十年的點滴：「我們沒資格豪食、豪飲、豪住，初時得多都係由她埋單，卻從來不介意。所以如果歌迷不接受我結婚，我不會在乎沒有了份工，因為我好愛這個女人！十年來我沒有公開拖過她的手，我們只會買外賣回家吃，因為這樣最安全。」

早前有傳媒報導，指柏豪豪花3,300萬，在清水灣買下豪宅傲瀧，物業只寫上太太名字，當作是送給愛妻的禮物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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