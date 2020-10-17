【明星減肥】高海寧水腫易肥體質最高峰重135磅　靠日用5分鐘做3個動作成功減25磅

▲ 高海寧教日用5分鐘做3個動作成功減磅。

一連在4套TVB劇集《C9特工》、《反黑路人甲》、《迷網》及《殺手》都有份演出的高海寧（高Ling）曝光機會大增。高海寧更因客串內地大熱劇集《三十而已》而深受網民喜愛，為與網民拉近距離，高Ling就不時在小紅書分享扮靚Keep Fit心得。

▲ 高海寧在小紅書分享減肥心得。（影片截圖）

日前，高海寧在小紅書分享Keep Fit影片，教網民每日用5分鐘做3個簡單動作，輕鬆減磅。

高Ling自爆自己是水腫易肥體質，由於她太熱愛美食，所以不願節食的她便選擇做運動Keep Fit。她最重時曾達135磅，在找到合適的減肥方法後，努力大減25磅，現時保持了索爆身形！

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影片中，高Ling穿上低胸性感的運動內衣教做運動。

▲ 第一個動作：寬距深蹲。（影片截圖）

第一個動作：寬距深蹲，15次為一組，每次做3組。

雙腳分開約1.5倍肩距，膝蓋與腳尖方向一致，背部挺直，下蹲時腹部收緊，臀部向後坐，起時呼氣，蹲時吸氣。

▲ 第二個動作：橋式。（影片截圖）

第二個動作：橋式，15次為一組，每次做3組。

雙腳分開與肩同寬，雙手放在兩側，呼氣，收緊臀部，腰腹部和雙腳同時用力，臀部抬到最高位置，收緊Hold一秒。

▲ 第三個動作：俄羅斯轉體。（影片截圖）

第三個動作：俄羅斯轉體，15次為一組，每次做3組。

上半身盡量45度，背部挺直，腹部收緊，腳抬高，保持不動，腹部收緊，以腰部發力轉向兩邊。

高Ling亦有到健身室做重量訓練，及各種針對性的鍛鍊，增強肌肉令線條結實。

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▲ 高Ling曾重達135磅。（Instagram圖片）

此外，高Ling在飲食上仍會稍有節制。她主張飲食均衡，但不戒澱粉質，餐單以高蛋白質的食物為主，如雞胸肉、三文魚等，再配蔬菜及澱粉質，令身體的新陳代謝不受影響。而運動前，她也會吃飯補充體力。

高Ling亦有用古法排毒及刮痧去水腫，她會在睡前躺於床上靠牆抬高雙腿，令身體線條更纖瘦。

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