【救救動物】青衣長發邨現虐鴿狂徒　鴿子被剪掉尾巴翅膀流血不止

▲ 青衣長發邨現虐鴿狂徒，鴿子被剪掉尾巴翅膀流血不止。

青衣長發邨發生虐鴿事件，根據「香港救援鳩鴿及雀鳥」及「香港動物報」Facebook專頁報道，有居民發現一隻野鴿被人用剪掉尾巴和翅膀，令牠無法飛行，更流血不止，義工目前已為鴿子急救，並呼籲全城緝兇，將其繩之於法。

「香港救援鳩鴿及雀鳥」Facebook專頁發文，指青衣長發邨一名街坊於昨夜（16日）10時在長發商場附近，發現一隻鴿子被人剪掉尾巴和翅膀，流血不止，好心街坊將鴿子帶回家。其後，義工為鴿子檢查時，當展開牠的翅膀，發現切口全入羽管，甚至深入羽根。義工估計該虐待狂想讓鴿子無法飛行，失去救生能力而餓死。

「香港救援鳩鴿及雀鳥」指責兇徒的行為，並呼籲街坊留意附近有否設置閉路電視，希望取得片段，找出兇手將其繩之於法。

事實上，虐鴿事件在本港屢見不鮮，亦有不少人捕捉野生雀鳥。今年3月，深水埗發生虐殺野鴿事件，有目擊網民行經深水埗，發現有迎面而來的市民行徑奇怪，徒手捉住停留在行人路旁鐵網上的野鴿，更疑似折磨野鴿致死，現場有一隻野鴿死亡。

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責任編輯：羅嘉欣