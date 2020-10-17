  • 27°C
香港時間 : 20201017日 (週六) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救救動物】青衣長發邨現虐鴿狂徒　鴿子被剪掉尾巴翅膀流血不止

休閒消費 16:43 2020/10/17

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

青衣長發邨現虐鴿狂徒，鴿子被剪掉尾巴翅膀流血不止。

青衣長發邨發生虐鴿事件，根據「香港救援鳩鴿及雀鳥」及「香港動物報」Facebook專頁報道，有居民發現一隻野鴿被人用剪掉尾巴和翅膀，令牠無法飛行，更流血不止，義工目前已為鴿子急救，並呼籲全城緝兇，將其繩之於法。

「香港救援鳩鴿及雀鳥」Facebook專頁發文，指青衣長發邨一名街坊於昨夜（16日）10時在長發商場附近，發現一隻鴿子被人剪掉尾巴和翅膀，流血不止，好心街坊將鴿子帶回家。其後，義工為鴿子檢查時，當展開牠的翅膀，發現切口全入羽管，甚至深入羽根。義工估計該虐待狂想讓鴿子無法飛行，失去救生能力而餓死。

「香港救援鳩鴿及雀鳥」指責兇徒的行為，並呼籲街坊留意附近有否設置閉路電視，希望取得片段，找出兇手將其繩之於法。

事實上，虐鴿事件在本港屢見不鮮，亦有不少人捕捉野生雀鳥。今年3月，深水埗發生虐殺野鴿事件，有目擊網民行經深水埗，發現有迎面而來的市民行徑奇怪，徒手捉住停留在行人路旁鐵網上的野鴿，更疑似折磨野鴿致死，現場有一隻野鴿死亡。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【虐殺白鴿】冷血男出沒深水埗　徒手折磨虐殺白鴿伏屍街頭
13:01 2020/03/21
【虐殺白鴿】冷血男出沒深水埗　徒手折磨虐殺白鴿伏屍街頭
【人鴿衝突】野鴿聚集屯門屋苑平台　狂徒惡意放老鼠膠至少5鴿死亡
11:49 2020/05/22
【人鴿衝突】野鴿聚集屯門屋苑平台　狂徒惡意放老鼠膠至少5鴿死亡
【活捉野鴿】深水埗大叔徒手捉白鴿回家　網民怒斥涉殘酷對待動物建議報警
19:10 2020/08/11
【活捉野鴿】深水埗大叔徒手捉白鴿回家　網民怒斥涉殘酷對待動物建議報警
虐待 網絡熱話 青衣 長發邨

最高瀏覽

【準人妻】岑杏賢未婚夫身份曝光　 Kelvin家底豐厚Jennifer做少奶奶
09:50 2020/10/16
【準人妻】岑杏賢未婚夫身份曝光　 Kelvin家底豐厚Jennifer做少奶奶
【藝人轉型】歐倩怡曾全戒澱粉日減1磅致心律不正　Cindy苦讀當上營養師：勿盲信減肥偏方
16:28 2020/10/13
【藝人轉型】歐倩怡曾全戒澱粉日減1磅致心律不正　Cindy苦讀當上營養師：勿盲信減肥偏方
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬