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【流感疫苗】私家醫生指藥廠只供應7成疫苗訂購量　惟衞生署指暫無發現短缺　

社會 17:07 2020/10/17

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醫學會副會長鄭志文則指，流感疫苗於早幾日已經短缺，而他的診所已不接受流感疫苗預約。（資料圖片）

冬季流感高峰期將至，本季度「疫苗資助計劃」已於本月8日展開，食物及衞生局長陳肇始今指，衞生署暫時無發現流感疫苗出現短缺，會密切監察情況，相信如果疫苗庫存足夠，物流的問題應該不大，並呼籲私家診所若存貨不足或發現需求增加，應盡快向藥廠訂購。

不過，醫學會副會長鄭志文則指，流感疫苗於早幾日已經短缺，而他的診所已不接受流感疫苗預約。鄭透露，因應需求情況，已比往年訂購多兩成疫苗，但最終只獲部分藥廠供應7成的訂購量，疫苗數量比往年更少，但需求多，對短期內能夠有貨不感樂觀。

衞生防護中心2020/21季度「疫苗資助計劃」已於於本月8日展開，50歲以上、6個月大至未滿12歲的兒童、孕婦等合資格本港人士，可到參與計劃的私家醫生診所接種，每劑疫苗的資助額已由210元提高至240元，現時約有4成醫生診所不額外收費。詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文 

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