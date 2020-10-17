【新冠肺炎】再多12確診者出院　12人危殆包括國寶之家兩院友

▲ 過去24小時共有12名確診病人出院，至今共有4,963名確診或疑似病人康復出院（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增17宗全為輸入的確診個案，包括11宗由印度返港；醫管局指，截至今早九時，過去24小時共有12名確診病人出院，至今共有4,963名確診或疑似病人康復出院。

出院病人個案編號為第3434、3811、5059、5088、5091、5100、5116、5164、5171、5193、5203、5221宗。

現時共有125名確診病人分別於19間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，個案編號為第1989、3496、3764、4433、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185、5195宗，其中第5152、5185宗為國寶之家院友；5人情況嚴重，個案編號為第1650、4100、4101、4746、4788宗，其餘108人情況穩定。



目前公立醫院已啟用623間負壓病房，合共1 115張負壓病床，並存有5,200萬個外科口罩﹑490萬個呼吸器﹑640萬件保護衣及1,080萬個保護面罩，足夠應付6個月的使用。

今增個案包括11宗由印度返港，其餘由菲律賓、巴基斯坦、摩洛哥、印尼，及法國抵港，詳情即看：【下一頁】

商務及經濟發展局長邱騰華今表示，旅遊氣泡計劃下旅客要做4次檢測，據了解衞生署及機管局正研究旅客到港後的檢測方法，詳情請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文