【入行25年】楊千嬅年底開騷捐出所有歌酬 千嬅面對批評更懂處理情緒

▲ 楊千嬅為個人紀錄片舉行首映。（東星圖片）

楊千嬅為紀念入行25周年，早前完成紀錄片《楊千嬅I. II. III MY STORY》，並於周六晚上在數碼港舉行首映，老公丁子高、父母、好友陳奕迅也有出席，千嬅在首映上確試年底舉行跨年演唱會，但要視乎疫情進展，千嬅又指會捐出歌酬予慈善機構，主辦商也會把部分收益捐給演出業協會，助同業度難關。

千嬅透露把紀錄片當作成長紀念冊，提及她過往作品、從少女變成人母的心路程，片中也有好友陳奕迅、吳彥祖、梁漢文、音樂人王雙駿、前經理人黃柏高以及圈外大談千嬅由事業至人生點滴。

早前有傳千嬅年底舉行演唱會，她坦言早於一年半前已訂好紅館聖誕至跨年檔期，作為巡唱的終點站，但演出內容是全新製作，不過會一直留意疫情變化，如果屆時疫情嚴重，會以觀眾安全健康為大前題，或會改在網上舉行。

▲ 好友黎芷珊任首映主持。（東星圖片）

靠兒子鼓勵走出不快

屆時紅館或安排入場人數規限一半，但門卷價錢會維持正常價錢，故不易收支平衡，千嬅說：「希望做到件事，人人有工開。」

千嬅又預告會其歌酬捐給慈善機構「母親的抉擇」，主辦方則把部分收益捐給演出業協會。

被問到可否擔心有網民抵制，千嬅坦言：「人生好漫長，40多歲人有好多不同經歷，處理方法不同以往30多歲，現會用理性去處理情緒，不會為別人說話去解釋，好難滿足每一個人。」

▲ 千嬅年底開個唱。（東星圖片）

她又指受到抨擊，沒有想像中不開心：「我一直工作向前衝，未必了解周遭氣氛，以前會想為何跟我預期不一樣，現在懂得消化情緒，會想是否自己有做得不對，相信會識得解決。」

她指在情緒最艱難時，很多謝兒子Torres，教曉她最多，兒子會問『媽咪為何不開心？為甚麼哭？我乖點﹗我做功課﹗我陪你﹗』，她指原來小朋友更能處理成人情緒，令她可以平衡下來。