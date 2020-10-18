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【入行25周年】楊千嬅紀錄片重提秘婚經過 患子宮肌瘤手術後忍痛上台摘影后

娛樂 10:46 2020/10/18

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

楊千嬅為紀念入行25周年，早前完成紀錄片《楊千嬅I. II. III MY STORY》。

楊千嬅為紀念入行25周年，早前完成紀錄片《楊千嬅I. II. III MY STORY》，並於周六晚上在數碼港舉行首映，老公丁子高、父母、好友陳奕迅也有出席，千嬅在紀錄片中，談及如何跟老公丁子高相識至結婚，並公開07年在拉斯維加斯秘婚的經過及行禮片段，又提及當日產子時患子宮肌瘤的驚險經歷。

千嬅指今次紀錄片當作成長紀念冊，當中內容分開三部分，由出道講起，由少女變成人妻，再到人母的心路程，片中也有好友陳奕迅、吳彥祖、梁漢文、音樂人王雙駿、前經理人黃柏高以及圈外大談千嬅由事業至人生點滴。

千嬅指不能滿足每個人。

千嬅又自爆如何跟丁子高相識，原來當日千嬅有次跟隨唱片公司A Music 高層Alivin出席卡拉OK派對，Alivn的朋友丁子高也在席上，期間Alvin因工事先行離開，丁子高便跟千嬅開始傾談，由此成為朋友。

其後二人拍拖，07年千嬅跟丁子高在拉斯維加斯旅行時，突有衝動結婚，當時就找了丁子高在美國的義兄以及千嬅正在美國的好友當證婚人，找到一間教堂半夜有期，便即辦理簽紙結婚。

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千嬅又記得，婚禮後丁子高拿出一百美元去賭場玩並贏了錢，翌早再去賭時卻輸了，為此千嬅即感不快，還有了小爭執，身邊好友都說二人很有趣，剛簽紙不久便已在吵架。

懷孕仍拍戲致出血

千嬅在片中又重提12年懷孕時，正要舉行了5場演唱會，她堅持完成演出，之後又答應了客串彭浩翔《低俗喜劇》，但拍完後去廁所發現出血，即時睇醫生，覺得非常內疚，才決定要臥床休息半年直至生產完畢。

07年結婚。

千嬅透露開2013年產子時，得知身體有10多粒子宮肌瘤，因而要做手術切除，原來手術是在當年金像獎頒獎禮前8日前進行，手術共用了約6個小時，手術後醒來見到家人都在床邊等候。

千嬅當時憑《春嬌與志明》拿下最佳女主角，她透露在頒獎禮台上，但其實忍著痛上台，但當時外間並未知曉她做完手術。

當了人母的千嬅，心態有不少改變，但她仍希望繼續把廣東歌唱到每一個地方，人生有更更多旅程。

撰文 : TOPick柴犬出動

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