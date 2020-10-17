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【醫療事故】東區醫院83歲男病人脈搏停頓護士巡房始發現 　醫院：監察及治療未盡完善

社會 21:00 2020/10/17

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東區醫院一日公布兩宗醫療程序出錯事件。

東區醫院今晚（‪17日）公布一宗醫療風險警示，一名患有淋巴瘤的83歲男病人，因急性呼吸衰竭於10月5日由內科病房轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎，期間同時出現高鉀血症等症狀，直至10月14日其維生指數轉趨穩定後，下午轉回內科病房，其後兩次抽血檢驗結果均顯示病人血液中的鉀濃度仍然偏高。於15日傍晚，一名深切治療部護士到內科病房例行巡房時，才發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，病人延至晚上離世。

院方檢視有關處理流程，認為監察治療病人高鉀血方面未盡完善，會於8星期內醫管局提交報告，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

另外，東區醫院及大埔那打素醫院同日亦發生眼科激光治療程序出錯詳情即看：【下一頁】

東區醫院指該名患有淋巴瘤的83歲男病人，於9月30日因持續氣促入住醫院內科病房，其後因急性呼吸衰竭於10月5日轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎。病人於深切治療部期間同時出現高鉀血症等症狀，一直接受藥物治理。

病人血液中的鉀濃度偏高
　　 
病人的維生指數在10月14日轉趨穩定，並於同日下午轉回內科病房繼續接受治療，包括監察及治療其高鉀血症狀。內科病房的醫護人員分別於f當晚上9時及15日凌晨3時為病人進行抽血，檢驗結果均顯示病人血液中的鉀濃度仍然偏高，需繼續為其進行藥物治療及緊密監察高鉀血情況。
　　 
院方指直至10月15日，下午6時28分，一名深切治療部護士到內科病房進行例行跟進巡房時，發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，醫護人員立即為病人施行心肺復甦法搶救，病人至晚上7時40分離世。

院方：監察和治療上未盡完善

院方檢視有關病人個案的處理流程，認為就病人的高鉀血情況，在監察和治療上未盡完善，醫院對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，院方向家屬表達深切慰問並解釋治療情況，院方將繼續與他們保持密切溝通，提供適切支援。

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記者：伍瑋瑋

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