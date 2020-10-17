【醫療事故】東區醫院83歲男病人脈搏停頓護士巡房始發現 　醫院：監察及治療未盡完善

▲ 東區醫院一日公布兩宗醫療程序出錯事件。

東區醫院今晚（‪17日）公布一宗醫療風險警示，一名患有淋巴瘤的83歲男病人，因急性呼吸衰竭於10月5日由內科病房轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎，期間同時出現高鉀血症等症狀，直至10月14日其維生指數轉趨穩定後，下午轉回內科病房，其後兩次抽血檢驗結果均顯示病人血液中的鉀濃度仍然偏高。於15日傍晚，一名深切治療部護士到內科病房例行巡房時，才發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，病人延至晚上離世。

院方檢視有關處理流程，認為監察治療病人高鉀血方面未盡完善，會於8星期內醫管局提交報告，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

另外，東區醫院及大埔那打素醫院同日亦發生眼科激光治療程序出錯，詳情即看：【下一頁】

東區醫院指該名患有淋巴瘤的83歲男病人，於9月30日因持續氣促入住醫院內科病房，其後因急性呼吸衰竭於10月5日轉送深切治療部，經檢查後發現患上肺炎。病人於深切治療部期間同時出現高鉀血症等症狀，一直接受藥物治理。

病人血液中的鉀濃度偏高



病人的維生指數在10月14日轉趨穩定，並於同日下午轉回內科病房繼續接受治療，包括監察及治療其高鉀血症狀。內科病房的醫護人員分別於f當晚上9時及15日凌晨3時為病人進行抽血，檢驗結果均顯示病人血液中的鉀濃度仍然偏高，需繼續為其進行藥物治療及緊密監察高鉀血情況。



院方指直至10月15日，下午6時28分，一名深切治療部護士到內科病房進行例行跟進巡房時，發現病人失去知覺，儀器顯示病人脈搏停頓，醫護人員立即為病人施行心肺復甦法搶救，病人至晚上7時40分離世。

院方：監察和治療上未盡完善

院方檢視有關病人個案的處理流程，認為就病人的高鉀血情況，在監察和治療上未盡完善，醫院對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，院方向家屬表達深切慰問並解釋治療情況，院方將繼續與他們保持密切溝通，提供適切支援。

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記者：伍瑋瑋