【新冠肺炎】消息：本港新增約4宗確診個案　當中沒有不明源頭個案

▲ 消息指本港新增約4宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（18日）新增約4宗確診個案，當中沒有不明源頭個案。

【新冠肺炎】第四波疫情或提早出現 陳肇始：會積極研究再設臨時檢測中心

本港昨日（17日）新增17宗確診個案，全為輸入，為本周第三次沒本地源頭不明個案，今增個案包括11宗由印度返港，其餘由菲律賓、巴基斯坦、摩洛哥、印尼，及法國抵港，累計病例增至5,237宗，另有一宗疑似個案。

東區醫院昨晚（‪17日）公布一宗醫療風險警示，一名83歲男病人脈搏停頓，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎