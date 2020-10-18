【新冠肺炎】豬隻現全新冠狀病毒Sads-CoV　專家：恐跨物種感染人類

▲ 美國北卡羅來納大學日前公布最新研究，一種稱為「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」（Sads-CoV）的全新冠狀病毒，不僅會導致小豬死亡，也具有跨物種傳染人類的潛力。

肆虐全球的新冠肺炎疫情仍然未息，另有一種全新的冠狀病毒出現恐會危及人類。美國北卡羅來納大學日前公布最新研究，一種稱為「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」（Sads-CoV）的全新冠狀病毒，不僅會導致小豬死亡，也具有跨物種傳染人類的潛力，有關研究目前已於美國《國家科學院學報告》刊登。

Sads-CoV同被認為起源於蝙蝠

研究報告指，Sads-CoV首次於2016年的中國廣東省被發現，當時省內有多個豬群被感染，染疫的豬隻會出現嚴重的腹瀉和嘔吐，短短5天內就有90%染疫豬隻死亡，研究並發現Sads-CoV與目前肆虐全球的新冠病毒屬同一家族，皆被認為起源於蝙蝠。

據北卡羅來納大學流行病學教授Rachel Graham表示，Sads-CoV可以在人類的氣管、肝臟和腸道細胞內自我複製，因此推斷出其對人類健康可能具有一定的威脅性。此外，這對於養豬業和相關食品業將構成更大的風險，甚至可能對大量出口肉類的國家，造成嚴重的經濟損失。

同場加映，新冠病毒在不同物料上的存活時間：

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養殖場工作人員具被傳染風險

論文作者Ralph Baric亦進一步指，儘管迄今為止尚不確定SADS-CoV是否會影響人類，但新冠肺炎的大流行可有效提醒人們，在動物中發現的許多冠狀病毒毒株，也有很大的可能會感染人類，因此更凸顯開發「對付」冠狀病毒的防禦措施。目前，研究人員亦認為病毒較大機會透過養殖場工作人員和動物之間的接觸，傳播給人類。

根據約翰霍普金斯大學數據顯示，目前全球的新冠肺炎確診人數已接近4000萬人，死亡人數亦已超過110萬人。

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責任編輯:羅嘉欣