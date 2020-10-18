【新冠肺炎】第四波疫情或提早出現　陳肇始：會積極研究再設臨時檢測中心

▲ 陳肇始指當局會積極研究再設臨時檢測中心。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）發表網誌，指可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現，又提到當局會積極研究之後在個案或群組較多的地區設臨時檢測中心，以及早切斷社區傳播鏈。

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她說，最新病毒株具更強的傳播力，新型肺炎疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現，她續呼籲各位市民，如有任何相關症狀，例如發燒或上呼吸道症狀，儘管只是輕微的症狀，亦必須盡快求醫、盡快檢測。

而政府上周在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心，已累計收集超過1萬5千5百個樣本。當局將積極研究在個案或群組較多的地區設立一些臨時檢測中心，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，希望早些切斷社區的傳播鏈。

陳肇始提到，本月2至15日的本地及本地相關個案比例，佔有關時段的確診個案的53%，而確診人士足跡廣泛，涉及不同區域、不同類型的處所。若及早發現感染人士包括不少無病徵人士，推前診斷時間，做到「早發現、早隔離」，對疫情監測和控制非常關鍵。

她提到新冠狀病毒病的傳播可以完全無徵兆，每一個個案都有可能引起一個大型群組。病毒檢測是防疫抗疫策略中的重要一環。故此，政府會加強病毒檢測工作並持續進行特定群組檢測計劃。

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責任編輯：郭家穎