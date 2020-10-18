疫情下約100架飛機閒置於機場滑行道　香港國際機場制定安全應變計劃以應付颱風

▲ （香港國際機場影片截圖）

熱帶風暴「浪卡」於本月中襲港，香港天文台發出八號熱帶氣旋警告信號超過12 小時。香港國際機場當日不同單位迅速準備，為颱風來襲做好預防措施。

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然而，與過往的風季相比，今年情況有所不同。受到新型冠狀病毒病疫情影響，機場最高峰時有約100架閒置飛機停泊在滑行道。以往颱風吹襲，大多數飛機會停靠在客運大樓附近的停機位，受強風影響的機會較低。但今年飛機亦停泊了在相對受風的滑行道，為颱風應對工作帶來挑戰。

機管局與相關航空公司在參考過往的風速及風向數據、飛機設備製造商對飛機抗風能力的建議及過往應對的颱風經驗後，共同制定安全應變計劃。

在颱風迫近時，航空公司一般會為停泊在機場的飛機加油，以增加其重量，而今年更為停在滑行道的閒置飛機採取額外安全措施。機管局飛行區運作總經理方瑞文解釋，除了在飛機起落架加上外置重量外，亦會於飛機腹艙放置壓載物，為飛機加重，並在機輪放置雙輪檔，以防飛機被強風吹動或移位。

此外，停在滑行道的飛機會分隔開，亦會調動飛機的停泊位置，較「穩重」的大型飛機會停在比較當風的地方，而機身較細的飛機則會移往較安全的位置避風。香港機場管理局今次亦有啟動機場緊急應變中心，以便各機構協調合作，及確保機場員工、飛機、停機坪設施及設備，均在颱風下安全，以使機場運作可以迅速及有序地恢復，將颱風對客運及貨運造成的影響減至最少。

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責任編輯：郭家穎