【媽媽唔易做】鍾嘉欣公開手袋內必帶物品　Linda自揭產後有尿滲問題【有片】

▲ 鍾嘉欣公開手袋內的秘密。

鍾嘉欣近日公開手袋內的秘密，嘉欣平日會帶備很多物品如維他命丸、精油包、銀離子水等，可見她很重視健康及天然。

鍾嘉欣又透露自己出現尿滲問題，因而需要會隨身攜帶護墊外出，以備不時之需。

▲ 鍾嘉欣最近貼出新影片。（影片截圖）

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鍾嘉欣於社交平台貼出「What’s in my bag?一齊睇下我手袋有啲咩」影片，她寫道：

Hey~ What’s in my bag today!!!!

今日就帶咗我平日出街嘅手袋👜同大家開箱，一齊睇下我會帶啲咩出街喇🥰順便分享俾大家知我嘅愛好物，

講下我嘅化妝小貼士💄片入面仲會透露一個我嘅小秘密🤭如果想知係咩秘密，就要乖乖睇晒條片佢啦，記得幫手like埋條片呀！

影片中可見，嘉欣的手袋內有不少物品，包括家庭照、貼紙、鏡、維他命丸、手機、口罩盒、橡筋、扇、精油包、銀離子水、員工證、化妝袋、耳機、紙巾、筆、太陽眼鏡、耳塞、護墊、蠟燭及玉佩頸鏈，並一一展示於鏡頭前。

▲ 鍾嘉欣很愛錫一對子女。（鍾嘉欣IG圖片）

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嘉欣產後有尿滲問題

注重健康的嘉欣於2015年修讀營養學，為了補充體內缺少的營養，她外出時會帶備維他命丸，確保身體能攝取充足營養。

祟尚天然的嘉欣會選擇使用各款精油去舒緩，「如果當天肚痛的話，我會塗薑的精油，如果想放鬆便會塗薰衣草油。因為我不喜歡給藥子女吃，如果他們突然發燒、咳、頭痛，我會幫他們塗精油。」

鑑於連月來疫情肆虐，她會帶備銀離子水以便隨時殺滅病毒，「可以抗疫殺菌消毒，屬於天然的東西。」

育有一對子女的嘉欣一直都帶備護墊傍身，她坦言：「因為兩個小朋友都是順產的，所以我有少許尿滲的情況，有時太肉緊、打乞嗤或跳太高都需要有護墊傍身。」