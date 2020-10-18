【怪獸家長】媽媽怕有危險堅持陪見6份工　24歲研究所畢業女兒崩潰：搞到我像媽寶

▲ 媽媽堅持要陪見工，令女兒感到崩潰。

雖說「養兒一百歲，長憂九十九」，但當子女長大，父母應適時放手。有台灣女網民表示，早前在研究所畢業去見工，不料媽媽竟稱怕女兒危險，堅持要跟去面試，女網民擔心被誤當「媽寶」，感到非常困擾，媽媽卻哭訴「等你有小孩你就知道」。

有台灣女網民近日在網上討論區「Dcard」發文，她表示，早前則從研究所畢業，去了很多家公司面試。在第一次面試時，媽媽說想跟去看看，她怕媽媽擔心，便答允了。不過，行程上都由女網民規劃，而面試的都是大公司，沒有安全疑慮。

媽媽跟去見工

之後，她還陸續到7、8間公司見工，媽媽都說要跟去，怕她有危險。當媽媽跟去第4次後，女網民受不了，跟媽媽說不要再跟了，並稱「我已經24歲，可以自己獨立」。

不過，媽媽不以為然，堅持繼續跟去見工。女網民只得帶媽媽在公司附近的便利店或能休息的地方等，直至第6次見工，女網民終於爆發，用嚴厲的口氣罵媽媽，

我已經24歲了，你為甚麼還要一直黏著我，搞的我好像媽寶一樣。上次面試你還直接站在公司門口等我，搞的好像在接小孩下課一樣。

媽媽聽完後，就開始哭起來，委屈地表示，這是一種堅持，稱女網民不懂，「等你有小孩你就知道」。看到媽媽在哭，女網民不知所措，只得安慰她。

女網民其後又補充，媽媽是家庭主婦，平時沒有特別愛好，而面試的主管並不知道媽媽有跟去，只是每次見工本已很緊張，還要特別為媽媽找地方休息，又怕她迷路，覺得太累。

網民：父母需學會放手

帖文引起大批網民熱論，有為管理層的網民指，如果知道有人帶父母來見工，一定不會錄取，因為擔心後續會造成很多麻煩，例如家人干涉工作上的事，而且亦會擔心面試者不夠獨立或者心理素質差，不敢派給他們重要的工作，「愛也不能這麼誇張，妳已經成年了，父母需要學會放手」。

有人亦分享自身經驗，「我媽在我剛畢業求職時，會一直幫我看投了甚麼公司，怕我投到可怕或騙人的公司」、「我弟職場前去面試也是我跟我爸跟去，可是我們都是把車停在附近吹冷氣而已」。有人則表示，理解媽媽的立場是擔心她，所以需要跟媽媽溝通，讓媽媽意識到過分的關心對女兒來說是負擔，相信之後會取得平衡。

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責任編輯：王明芳