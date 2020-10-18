  • 27°C
香港時間 : 20201018日 (日) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】內地進口冷藏鱈魚包裝現新冠活病毒　中國疾控：首證冷凍物可成病毒載體

健康 12:16 2020/10/18

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中國疾控中心昨晚（17日）通報指，在追查病毒來源時，從一批進口冷藏鱈魚外包裝陽性樣本中，檢測分離到有活性病毒。

內地新冠肺炎疫情儘管已受控多月，但山東青島近期疫情出現反彈，近期的確診個案已增至13宗。中國疾控中心昨晚（17日）通報指，在追查病毒來源時，從一批進口冷藏鱈魚外包裝陽性樣本中，檢測分離到有活性病毒。這是國際上首次在冷藏食品外包裝上分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

證進口冷藏物具傳染風險

據中國疾控中心表示，這次從青島冷藏食品外包裝上分離出活病毒，是首次在實驗室外證實新冠病毒可在冷運輸特殊條件下，在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷藏物品為載體，進行遠距離跨境輸入的可能。因此，當局在防範境外感染者輸入的同時，亦需注意境外冷藏物品將病毒輸入的風險。

中心又指，之前中國已對冷藏食品展開新冠病毒核酸抽檢。截至9月15日，檢測冷藏食品及包裝樣品67萬份，從業人員樣品124萬份，環境樣品107萬份，僅在22件食品及包裝中檢出新冠病毒核酸陽性，病毒核酸載量較低，此前未曾分離到活病毒。

同場加映，新冠病毒在不同物料上的存活時間：

    點擊圖片放大
    +2

未發現病毒可經食物傳染　疾控中心籲不必擔心

中心並表示，新冠病毒主要傳播途徑仍為經呼吸道飛沫和密切接觸傳播，沒有發現因通過吃入食物導致感染的情況，籲消費者不必過度擔心。不過，中心建議消費者注意保持清潔、生熟食物分開，可以正常購買和食用進口生鮮。

青島市近日爆發新型冠狀病毒疫情，有13人確診，當局確定今次疫情源頭是大港兩名工人。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣

相關文章

【疫苗進展】ICU護士參與牛津疫苗試驗後確診　中國逾7萬人報名接種國藥集團疫苗
13:20 2020/10/13
【疫苗進展】ICU護士參與牛津疫苗試驗後確診　中國逾7萬人報名接種國藥集團疫苗
【新冠肺炎】重症患者現凝血功能障礙　美國麻省總醫院：可造成深靜脈血栓或肺栓塞
11:34 2020/10/16
【新冠肺炎】重症患者現凝血功能障礙　美國麻省總醫院：可造成深靜脈血栓或肺栓塞
【新冠肺炎】豬隻現全新冠狀病毒Sads-CoV　專家：恐跨物種感染人類
今日 11:03
【新冠肺炎】豬隻現全新冠狀病毒Sads-CoV　專家：恐跨物種感染人類
健康問題 新冠肺炎 青島 中國疾病預防控制中心 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【貪心男友】女友父母將物業「逆按揭」養老　港男控訴兩老貪錢不念親情教女友疏遠父母
16:40 2020/10/17
【貪心男友】女友父母將物業「逆按揭」養老　港男控訴兩老貪錢不念親情教女友疏遠父母
【摯親離世】HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡　Winkie長文悲痛悼念：這一刀很痛
10:26 2020/10/17
【摯親離世】HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡　Winkie長文悲痛悼念：這一刀很痛
【世風日下】巴士阿叔疑伸手入褲自瀆　女生不敢聲張急忙轉位驚到喊
12:43 2020/10/17
【世風日下】巴士阿叔疑伸手入褲自瀆　女生不敢聲張急忙轉位驚到喊