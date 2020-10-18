【新冠肺炎】內地進口冷藏鱈魚包裝現新冠活病毒　中國疾控：首證冷凍物可成病毒載體

▲ 中國疾控中心昨晚（17日）通報指，在追查病毒來源時，從一批進口冷藏鱈魚外包裝陽性樣本中，檢測分離到有活性病毒。

內地新冠肺炎疫情儘管已受控多月，但山東青島近期疫情出現反彈，近期的確診個案已增至13宗。中國疾控中心昨晚（17日）通報指，在追查病毒來源時，從一批進口冷藏鱈魚外包裝陽性樣本中，檢測分離到有活性病毒。這是國際上首次在冷藏食品外包裝上分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

證進口冷藏物具傳染風險

據中國疾控中心表示，這次從青島冷藏食品外包裝上分離出活病毒，是首次在實驗室外證實新冠病毒可在冷運輸特殊條件下，在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷藏物品為載體，進行遠距離跨境輸入的可能。因此，當局在防範境外感染者輸入的同時，亦需注意境外冷藏物品將病毒輸入的風險。

中心又指，之前中國已對冷藏食品展開新冠病毒核酸抽檢。截至9月15日，檢測冷藏食品及包裝樣品67萬份，從業人員樣品124萬份，環境樣品107萬份，僅在22件食品及包裝中檢出新冠病毒核酸陽性，病毒核酸載量較低，此前未曾分離到活病毒。

同場加映，新冠病毒在不同物料上的存活時間：

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未發現病毒可經食物傳染 疾控中心籲不必擔心

中心並表示，新冠病毒主要傳播途徑仍為經呼吸道飛沫和密切接觸傳播，沒有發現因通過吃入食物導致感染的情況，籲消費者不必過度擔心。不過，中心建議消費者注意保持清潔、生熟食物分開，可以正常購買和食用進口生鮮。

青島市近日爆發新型冠狀病毒疫情，有13人確診，當局確定今次疫情源頭是大港兩名工人。

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責任編輯:羅嘉欣