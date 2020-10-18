內地市場龐大且具優勢　陳茂波：與大灣區共同發展有助本港經濟恢復和增長

▲ 陳茂波指，本港要與大灣區內的兄弟城市一起推動整個灣區的全方位蓬勃發展。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（18日）發表網誌指，本港要鎖定正確的發展方向，與大灣區內的兄弟城市一起推動整個灣區的全方位蓬勃發展，認為內地龐大的市場及繼續對外雙向開放，將為本港經濟的恢復和增長提供龐大機遇。

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陳茂波在網誌表示，面對全世界的城市都在全力發展，香港應力爭更多的資金、人才、科技等生產要素匯聚。他說四十年來兩地的發展軌跡，既有優勢互補與深度合作，也存在競爭和互相學習，要讓香港經濟能多向度、多層次地蓬勃發展，要在百花競艷中發揮好自身的獨特性和優勢，並促進大灣區內兄弟城市的共同發展。

陳茂波提到，內地是全球第二大經濟體，擁有著持續壯大的中產階層，且迅速有效管控新冠肺炎疫情讓經濟重拾動力，龐大的內地市場加上在更高水平上繼續對外雙向開放，將為本 港經濟的恢復和增長提供龐大機遇。他又指一國兩制的制度優勢和一直以來擁有的包括簡單低稅制、資金和各項生產要素自由進出、法治精神、司法獨立等優勢，可望令香港的門戶、樞紐和優質平台的角色，發揮更關鍵和積極的作用。

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責任編輯：郭家穎