海關檢獲市價2000萬元凍肉及水果　22人涉嫌走私貨物被捕

▲ 海關檢獲市價2000萬元凍肉及水果。（海關圖片）

香港海關10月15日於西部水域進行反走私行動，在龍鼓洲附近海域偵破一宗涉嫌利用貨船、躉船及拖船走私的案件。經初步點算，涉嫌走私貨物包括240公噸凍肉及600箱水果，估計市值共約2000萬元。行動中，海關拘捕22人，並扣查1艘貨船及3艘拖船。本案亦是海關首次發現有不法分子涉嫌利用躉船走私高價值水果的案件。



海關人員當日晚上在龍鼓洲對開海面執行反走私行動，發現7艘可疑船隻，包括一艘貨船、3艘躉船及3艘拖船。當貨船準備駛離香港水域時，人員立即採取行動，截查貨船以及其它船隻，並檢獲案中懷疑走私凍肉及水果。檢獲凍肉包括牛肉、豬肋骨及豬內臟等，估計市值約1950萬元；而水果則包括貨值較高的提子、密瓜和麒麟果等，估計市值約50萬元。



行動中，海關拘捕22名懷疑涉案男子，年齡介乎20至67歲；4艘涉案船隻亦被扣查。案件仍在調查中。



海關指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：郭家穎