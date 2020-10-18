【賭王千金】何超蓮竇驍首度情侶檔搵銀　性感「新娘」自爆節食餐單【多圖】

▲ 何超蓮與竇驍情侶檔出席在上海舉行的珠寶品牌活動。

賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍首次情侶檔出席活動，身穿禮服及婚紗的何超蓮和竇驍有如預演婚禮，高調放閃。

何超蓮身穿的性感婚紗低胸兼露背，盡顯其姣好身材，她更透露自己於活動前刻意節食，以最佳狀態示人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【賭王千金】何超蓮被爆往西安見男方家長 陪男友竇驍返老家疑似好事近

何超蓮於社交平台貼出婚紗照，並寫道：

今天是一枚小公主 @monarca上海 ​​​​

超蓮與竇驍情侶檔出席在上海舉行的珠寶品牌活動，拍拖一年多的二人換上婚紗及禮服現身，被不少網民指二人有如結婚般，羨煞旁人。身穿低胸露背婚紗的超蓮性感不失高貴，為了以Fit爆身材示人，她透露：「我昨天吃的沙律！今天喝的黑咖啡。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【賭王千金】竇驍熊抱何超蓮展現好腰力 何家女婿身份進一步獲肯定

超蓮與竇驍於去年4月在電梯激吻照令戀情曝光，其後二人火速認愛，於微博發文：「哈哈哈～ hi Babe 狗糧狗糧 。​​​​」

雖然兩人分隔異地，不過竇驍一有空，便飛來香港會女友，竇驍更不時在網上放閃分享二人的合照。而疫情亦沒阻二人相見，7月份竇驍來港見女友超蓮，而超蓮於社交平台發布竇驍的一條做GYM短片，網民發現場地應是超蓮的三房豪宅，可見男方已進駐何家大宅。

另外上月竇驍陪伴超蓮出席賭王何鴻燊喪禮，竇驍亦多日在旁陪伴著超蓮，盡現準女婿地位。

辦理好賭王的喪事後，超蓮隨即飛往上海匯合男友，兩口子更到不同城市遊山玩水，不時在社交平台放閃。