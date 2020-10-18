【男人最痛】30歲單車男每周騎車百公里　下體現麻痺不舉約半年醫生觸診無知覺

▲ 台灣一名約30歲男子早前因性功能不復以往而求診，經初步診斷成因原來與他熱愛騎單車有關。

正值秋高氣爽的天氣，相信不少單車友都會密密出車享受騎車的樂趣。不過，台灣一名約30歲男子早前因性功能不復以往而求診，經初步診斷成因原來與他熱愛騎單車有關。由於每周他都會騎車約百公里，在單車座墊不適合的情況下導致他生殖器周遭的神經和血管都已受傷，連在醫生進行觸診時也無感覺。

半年前性功能正常

台灣泌尿科醫生闕舜仁日前在電視節目分享上述病例時指，該名男子前來求診時指自己半年前性功能正常，與女友性生活也沒不妥，但近期他發現自己「真的不行了」，令他大受困擾。

不過，他觀察到男子體格十分壯健，細問下才得知原來他本身是一名單車愛好者，當時男子更表示：

我很愛騎腳踏車，平常如果是山路，一天騎30至50公里沒有問題，如果是平路的話，一天100公里是沒有問題的，每個周末一定去騎。

生殖器周遭的神經和血管被單車坐墊擠壓

闕舜仁醫生再追問他每次騎車後會否感到大腿內側有麻痺的感覺，男子則表示「會啊，一路從後面麻到前面」。醫生於是再要求男子閉眼接受觸診，沒想到男子完全沒感到醫生正在他的生殖器表皮作檢查。

因此，闕舜仁醫生判斷男子在騎單車時，因不適合的座墊長時間擠壓到他生殖器周遭的神經和血管，加上他騎車過量，才會導致神經和血管受傷，並因此無法勃起。

對此，他提醒男子運動要適量，單車的座墊要更換成自己適用的，也需要多吃一些維他命B群以修復受傷的神經。至於血管的部分，則是使用「低能量體外震波」來做刺激，讓受傷的血管長回來。

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責任編輯:羅嘉欣