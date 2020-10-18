六合彩停頓半年致奬券基金收入大減　羅致光：或影響撥款興建安老設施

▲ 政府安老服務營運開支3年內增加近64%。（資料圖片）

安老院服務需求不斷增加，勞工及福利局局長羅致光表示，政府安老服務營運開支2020/21年度預算近123億元，3年內增加近64%，而開支增幅不斷地提速，只是在追落後，未來公共財政的挑戰會更大，認為這不單是政府財政的問題，而是整個香港社會都要面對的問題。

羅致光在網誌說，未來需要由政府奬券基金撥款興建的安老服務設施，只會有增無減，今年度預計支出逾46億元，是5年前的5倍，惟六合彩因疫情停頓半年有多，令基金收入估計大幅減少，只有22.5億元，預計今年度基金有23.9億元赤字，相信剩下可動用的結餘，用不到幾年。

他續指，由於現時收入約4成來自基金結餘的投資回報，當赤字持續出現，結餘減少，回報減少，收入減少，赤字便會增加，「乾塘」更快，但這問題在過往1年多才開始浮現，坊間沒有討論，當局正探討解決方向。

羅致光又提到，安老服務中最大的挑戰之一是提供津助安老宿位，以目前的需求增幅，每年平均需增設7至8間安老院，預期輪候宿位人數在現屆政府期間只會不斷增加，未來40年要興建1,200間津助安老院，單是2037至2047年的10年間便要額外建458間，因此要盡辦法增建安老院及改變需求模式。

他認為，可研究如何突破安老院只可設置於樓高24米以下的限制，以及鼓勵私人發展項目興建，包括在賣地條款加入要求、豁免安老院面積的地價等方案。

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責任編輯：陳子謙