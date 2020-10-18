許正宇闖「武林大會」　冀實現三大目標

▲ 許正宇希望與各黨派議員一同多做實事，共謀發展。（資料圖片）

延任一年的立法會上星期三復會，財經事務及庫務局局長許正宇形容，未來一年的立法會可能像「武林大會」，舌劍唇槍的環節少不了，但他希望用好未來一年的議會時間，在金融發展的範疇上向立法會提交多條法案，與各黨派議員一同多做實事，共謀發展，並希望通過相關法案達到三大目標，包括引入法定企業拯救程序。

許正宇今日發表網誌，表示為了可在新冠肺炎這場「逆風」中砥礪前行，未來將集中精力為香港經濟發展注入新動力，在為受困企業提供拯救機制的同時，亦為拓展金融市場發展空間提供政策支持。

他提出三大目標，包括: 1) 設立法定企業拯救程序，提供新選項，讓獨立第三方專業人士在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案。加強市場抗疫復元能力; 2) 提供有針對性的稅務寬免，拓展資產管理業務; 3) 強化市場基建，加快金融科技發展的進程，包括推動證券市場無紙化、設立積金易平台（eMPF）。

許正宇續稱，他雖希望提交更多的法案及落實更多的改革措施，惟議會時間有限，在提交法案的排序上還是要作出取捨，希望目前的安排能針對香港現時情況及發展階段﹐兼顧拯救企業、發展市場及應用科技的不同需要。他相信，只要大家抱着重振香港經濟的信心和決心，絕對可以在議會中謀實事、創福祉、共前行。

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責任編輯：林曉君