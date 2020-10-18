西貢海下遊客中心暫定今年12月下旬開放　設大草坪讓遊人野餐或閒坐

▲ 位於西貢西郊野公園的海下遊客中心暫定於今年12月下旬開放予公眾參觀。（發展局局長網誌）

位於西貢西郊野公園的海下遊客中心暫定於今年12月下旬開放予公眾參觀。發展局局長黃偉綸指，中心的設計意念源自傳統村莊的布局，並著重與大自然融合，為遊客提供悠閒、舒適的活動空間，期望疫情盡快過去，市民和遊客可以寫意地郊遊，欣賞香港獨有的自然美景。

建築署高級工程策劃經理許龍年說，中心旁邊的行山徑連接附近擁有豐富海洋生物的海下灣海岸公園，步行只需約10分鐘；另外，中心設有多用途室，可作舉辦與海岸公園有關的展覽及其他活動，前方則是一片大草坪，讓遊人可在草地上野餐或閒坐。

建築署高級建築師劉天行指，遊客中心在布局上刻意把樹木原地保留下來，讓遊人可在樹蔭下野餐和休憩，而設計力求通透明亮，將室外大自然景觀引入室內，讓遊人在室內參觀展覽或進行其他活動時，也有置身於大自然的感覺。

中心亦引入了多項可持續發展設施，包括太陽能發電板及燈柱，補助中心的用電；雨水收集及循環再用系統，減少浪費用水；生物污水處理系統，自行處理製造的污水；以及可供公眾人士使用的飲水機。

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責任編輯：陳子謙